Мальчик отрастил длинные волосы и стал копией девочки. Фото

Британская модель Никола Маклин, которая является матерью 11-летнего мальчика по имени Страйкер, пожаловалась на то, что ее ребенку ежедневно приходится сталкиваться с гендерными стереотипами из-за "женской" прически – длина волос мальчика достает до пояса.

Из-за этого Страйкер терпит насмешки, а также часто слышит в свой адрес слово "девочка". Об этом пишет издание The Sun (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Однако даже те трудности, с которыми приходится бороться мальчику, не заставят его изменить что-либо в своей внешности. Сам ребенок очень доволен своей прической.

"Когда он впервые пошел в школу, волосы были до плеч. Завуч школы сказала нашему учителю: "Вам нужно поговорить с мамой Страйкера. Ему нужно отрезать волосы". Однако мы этого не сделали", – рассказала мама мальчика.

Ухаживать за такими волосами – не самое простое занятие. Страйкер моет голову два раза в неделю, а мама помогает ему высушить волосы и расчесать их.

Кроме того, эта особенность не помешала ребенку играть в футбол и быть нападающим. Никола смогла убедить не только своего сына, но и других детей, что длинные волосы никак не влияют на занятия спортом или увлечения.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинка с двухметровыми волосами стала звездой сети. 36-летняя жительница Одессы Алена регулярно делится с подписчиками личными фотографиями, позируя каждый раз в совершенно разных образах.