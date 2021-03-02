Фотограф запечатлел 'тасманийского тигра', который считается вымершим с 1936 года. Видео

Австралиец Нил Уотерс поделился видео, в котором рассказал, что обнаружил "семейство" редких тасманийских тигров (тилацинов), которые вымерли еще в 1936 году. Он запечатлел их с помощью фотоловушек в дикой местности Тасмании.

По словам мужчины, он отправил отснятый материал в Тасманский музей и художественную галерею для анализа экспертом по тилацинам. Соответствующий ролик Уотерс опубликовал на YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как пишет CNET, 23 февраля появилось заявление, в котором сказано, что данное существо, скорее всего, является тасманским падемелом – это маленькое, сумчатое животное, похожее на валлаби.

Но фотограф Уотерс все равно говорит, что есть несколько особенностей, указывающих на то, что это тасманийский тигр. По его мнению, на фото видны полосы, прямой хвост и блестящие кожистые скакательные суставы – все это черты тилацинов.

Отметим, что научный консенсус состоит в том, что плотоядное сумчатое животное давно вымерло, а последний известный тилацин умер в 1936 году.

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