Фотограф снял уникального желтого пингвина. Фото

Фотографу, который занимается съемкой дикой природы, удалось запечатлеть королевского желтого пингвина.

Ив Адамс поделился, что смог поймать редкий кадр, когда отправился на двухмесячную экспедицию в Антарктиду и Южную Атлантику. Об этом пишет Dailymail (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

43-летний мужчина вместе с остальными членами группы остановился на равнине Солсбери, чтобы заснять колонию королевских пингвинов. Затем он увидел на их фоне выделяющийся желтый силуэт, который моментально привлек внимание фотографа.

Ив сразу же схватил камеру и начал делать снимки один за другим. Позже он рассказал о редкой птице, как о "никогда прежде невиданной".

"Я никогда раньше не видел и не слышал о желтом пингвине. На этом пляже было около 120 000 птиц, но это была единственная желтая птица. Уникальный пингвин действительно был другим на фоне остальных. Для меня это был потрясающий опыт", – признался мужчина.

Кроме того, он заявил, что такая особенность связана с лейкизмом – мутацией, которая вызывает частичную потерю пигментации наружного покрова у животных.

Как сообщал OBOZREVATEL: