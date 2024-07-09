Элтон Джон справил нужду в пластиковую бутылку во время шопинга во Франции: владелец магазина 'был шокирован'

Британский рок-музыкант Элтон Джон удовлетворил физиологическую потребность в пластмассовую бутылку в одном из обувных магазинов Франции. Владелец торгового заведения в Ницце, Райан Суккар рассказал, что 77-летний артист сделал это в помещении, ведь вблизи не оказалось ни одного общественного туалета.

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Хозяин магазина отметил, что, несмотря на нестандартную ситуацию, звезда вел себя спокойно и убрал за собой, пишет TMZ. В конечном счете исполнитель приобрел несколько пар кроссовок для своих сыновей.

В обувной магазин Элтон Джон вошел со своими детьми и охраной. По словам Райана Суккара, знаменитость хотел найти туалет, однако поняв, что поблизости нет ни одного санузла, попросил пластиковую бутылку у одного из телохранителей. Он отошел подальше от покупателей и справил нужду в сосуд.

Владелец заведения отметил, что британец "имел плохой прицел", поэтому часть мочи попала на пол. Однако артист быстро взял полотенце и убрал за собой. Райан Суккар признался, что был шокирован таким поведением покупателя, ведь поначалу не узнал знаменитость. На вопрос: "Кто он такой?" исполнитель дал четкий и уверенный ответ: "Я – Элтон Джон".

В конце концов, после непродолжительного пребывания в обувном магазине Ниццы, рок-музыкант приобрел две пары кроссовок для своих сыновей и сфотографировался в заведении перед отъездом.

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