Дженнифер Энистон расплакалась, когда ее спросили о 'Друзьях' спустя несколько месяцев после смерти Мэтью Перри

Звезда ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон расплакалась, когда ей задали вопрос о сериале. Актриса, вероятно, вспомнила своего умершего коллегу Мэтью Перри, с которым была очень близка.

Как пишет The Mirror, вопрос был о наследии телепроекта, которое звезды могут оценить спустя три десятилетия после его премьеры. Впрочем, ответ интервьюер так и не услышала.

Американская актриса, получившая мировую известность благодаря роли Рэйчел Грин в ситкоме, закинула голову вверх, чтобы слезы не размазали ее макияж.

"О, Боже, не заставляйте меня плакать", – только и смогла произнести Энистон, прикрывая лицо одной рукой.

В ответ ведущая заверила, что они могут не разговаривать на тему, которая причиняет актрисе сколько боли, но она поспешила успокоить собеседницу.

"Извините, я просто начала думать о... Я в порядке, это слезы счастья", – сказала она, очевидно, имея в виду счастливые воспоминания с Мэттью Перри.

Напомним, звезда "Друзей" преждевременно ушел из жизни 28 октября 2023 года. Его тело обнаружил ассистент, вызвавший службы быстрого реагирования.

Правоохранители не обнаружили в апартаментах погибшего наркотиков, от которых долгие годы был зависим актер. Однако в доме нашли немало рецептурных препаратов, в том числе антидепрессантов.

Результаты токсикологических тестов опровергли версию о том, что Перри мог умереть от передозировки. В его организме не было обнаружено ни фентанила, ни метамфетамина. Энистон переписывалась с другом с утра в день его смерти. Она заметила, что тот не страдал, а был вполне счастлив.

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