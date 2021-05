"Друзья. Воссоединения": где смотреть в Украине

Документальный спецэпизод американского ситкома "Друзья: Воссоединение", вышел 27 мая на стриминговом сервисе HBO Max. Уже сейчас серия доступна для просмотра в Украине.

Зрители ждали премьеру 17 лет и наконец "друзья" собрались вместе. На съемочной площадке снова встретились актеры: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

Где смотреть премьеру "Друзья: Воссоединение" в Украине?

Платформа OLL.TV продает спецэпизод на английском языке с русскими субтитрами за 1 гривну. В украинском переводе фильм появится сегодня.

Ситком можно посмотреть на Vodafone TV за 119 гривен, оформив подписку "Амедиатека" на 30 дней, к тому же 7 дней пользования – бесплатно. Приложение Vodafone можно загрузить в Huawei App Gallery, Play Market или App Store. Эпизод также пока доступен на английском с русскими субтитрами.

Сериал "Друзья" выходил на телевидении 17 лет подряд, он получил много наград и считается лучшей комедийной кинолентой. В новом спецэпизоде воссоздали декорации квартиры героев, легендарного кафе "Central Perk", а также не обошлось без саундтрека "I'll Be There for You".

Проект объединил актеров и авторов сериала. Герои с ностальгией вспоминают интересные истории со съемок и делятся своими эмоциями. Также приглашены известные звезды: Леди Гага, Дэвид Бекхэм, Кот Харрингтон, Риз Уизерспун, Кара Делевинь, Джастин Бибер, Сидни Кроуфорд, Леди Гага и группа BTS.

