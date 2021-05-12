10+ домашних животных, вид которых чуть не довел хозяев до инфаркта. Фото
Домашние животные часто радуют хозяев после тяжелого рабочего дня своим мурлыканьем и лаской. Однако, иногда у них бывает плохое настроение и любимцы становятся совсем не похожими на себя.
OBOZREVATEL собрал забавных животных, которые выглядели жутко в момент, когда их фотографировали. Пушистики были не готовы к фотосессии и показали настоящие эмоции.
Кот заглянул в кухонный шкаф, где нашел муку. Хозяин чуть не потерял сознание, увидев любимца.
Хозяин гулял с собачкой и заметил его жуткую тень.
Хозяин всегда прячет топор, но пес все равно его находит.
Коты любят гулять ночью и пугать прохожих, ведь их яркие глаза похожи на дьявольские.
Бойцовский пес кайфует от вентилятора, но его пасть выглядит ужасающе.
Сфинкс ворует вещи из косметички и возмущается, когда их забирают.
Соседский котик похож на Чеширского кота из фильма "Алиса в стране чудес".
Голова манекена – любимая игрушка пса. Он идет с ней на площадку и пугает всех детей.
Кот с жутким взглядом и зубами хищного зверя позирует на камеру.
Хозяйка жарила блины и решила сделать котику забавную маску, но он больше похож на привидение.
Любимец ночью вылез на шкаф и до смерти напугал хозяина.
Кот не привык просыпаться утром.
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