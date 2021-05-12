10+ домашних животных, вид которых чуть не довел хозяев до инфаркта. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
3 минуты
1,6 т.
Взгляды домашних животных, от которых становится страшно

Домашние животные часто радуют хозяев после тяжелого рабочего дня своим мурлыканьем и лаской. Однако, иногда у них бывает плохое настроение и любимцы становятся совсем не похожими на себя.

OBOZREVATEL собрал забавных животных, которые выглядели жутко в момент, когда их фотографировали. Пушистики были не готовы к фотосессии и показали настоящие эмоции.

Кот заглянул в кухонный шкаф, где нашел муку. Хозяин чуть не потерял сознание, увидев любимца.

Кот испачкался мукой и стал похож на дьявола.

Хозяин гулял с собачкой и заметил его жуткую тень.

Тень собаки похожа на силуэт гиены.

Хозяин всегда прячет топор, но пес все равно его находит.

Пес любит играть с топором.

Коты любят гулять ночью и пугать прохожих, ведь их яркие глаза похожи на дьявольские.

Коты пугают людей ночью.

Бойцовский пес кайфует от вентилятора, но его пасть выглядит ужасающе.

Пес играет с вентилятором.

Сфинкс ворует вещи из косметички и возмущается, когда их забирают.

Кошка не дает забрать пинцет.

Соседский котик похож на Чеширского кота из фильма "Алиса в стране чудес".

Кот пытается улыбаться.

Голова манекена – любимая игрушка пса. Он идет с ней на площадку и пугает всех детей.

Пес играет с головой куклы.

Кот с жутким взглядом и зубами хищного зверя позирует на камеру.

У этого красавца даже есть своя страничка в соцсетях.

Хозяйка жарила блины и решила сделать котику забавную маску, но он больше похож на привидение.

Кот примеряет маску в форме тепленького блина.

Любимец ночью вылез на шкаф и до смерти напугал хозяина.

Кот готовится к нападению.

Кот не привык просыпаться утром.

Кот недоволен, потому что его разбудили.

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