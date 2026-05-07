Битва титанов: Тина Кароль против Артема Пивоварова в финале 'Угадай мелодию' на SWEET.TV

На платформе SWEET.TV вышел финальный эпизод первого сезона шоу "Угадай мелодию". В финальной игре встретились самые ожидаемые участники – Тина Кароль, Артем Пивоваров и Евгений Клопотенко. Трое звезд поразили не только музыкальной интуицией, но и неожиданными личными признаниями о своем музыкальном вкусе.

Видео дня

На платформе SWEET.TV уже доступны все серии первого сезона шоу "Угадай мелодию". Общий призовой фонд составил 1.5 миллиона гривен, которые SWEET.TV задонатил бригадам и фондам, которые выбрали победители.

Но главная интрига сезона еще продолжается. Зрители определяют, кто получит титул самой любимой звезды страны и кого увидят в "Фабрике звезд" на SWEET.TV По состоянию на сегодня лидирует Константин Трембовецкий ("Львы на джипе"), второе место занимает Артем Пивоваров, третье — Злата Огневич. До завершения голосования остается еще 10 дней, поэтому финальный результат может измениться.

В течение этих 10 дней зрители могут выиграть возможность попасть за кулисы украинского шоу-бизнеса. Победители получат билеты на съемки "Фабрики звезд", а также главный суперприз — участие во втором сезоне "Угадай мелодию".

SWEET.TV. продолжает менять правила игры в развлекательном контенте, где зритель больше не просто наблюдатель, а непосредственный участник и со-творец шоу.