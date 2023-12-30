Куда почти на два года исчез звезда 'Сватов' Сан Саныч, поддержавший Украину, что он говорит о знакомстве с Зеленским и эмиграции из РФ

Советский и российский актер Александр Феклистов, самый известный по роли Александра Берковича (Сан Саныча) в телесериале "Сваты", впервые за долгое время вышел на связь после эмиграции из России. Он в числе первых поддержал украинцев и призвал к прекращению огня со стороны России.

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Антикремлевская позиция заставила артиста покинуть родину и переехать в Европу. Там он продолжает творческую деятельность. О перепетиях после 24 февраля 2022 года россиянин рассказал в интервью Евгению Киселеву на YouTube.

Феклистов признался, что не ощущал опасности со стороны государства из-за поддержки украинцев, но его наказали отменой всех спектаклей. Оставшийся без работы, артист не изменил мнение и записал для коллег из Украины слова поддержки.

После отказа участвовать в пропагандистских мероприятиях и ехать в оккупированные украинские города его карьера в России окончательно была закончена.

Феклист рассказал, что не мог поступить иначе, кроме как эмигрировать. Сейчас он живет в Европе. Российские СМИ утверждают, что звезда "Сватов" нашел убежище в Барселоне, где "играет в спектаклях, все собранные средства от которых идут на помощь украинцам".

Вспоминая свое прошлое в проекте "Сваты", актер возразил, что его знакомство с Зеленским как-то связано с желанием бежать из РФ.

По словам артиста, он знал одного из создателей шоу "Сваты" всего день. Они познакомились на праздновании юбилея сериала, но так и не стали близкими.

Как писал OBOZ.UA, звезда сериала Анна Кошмал рассказала, как украинцев поддержали ее коллеги по сериалу из РФ. Их было всего двое. Кто это и как они осудили войну – читайте по ссылке.

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