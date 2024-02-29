Звезда 'Сватов' Феклистов объяснил, почему коллеги по сериалу презирали украинский язык и не считали Украину страной, хотя приезжали туда на съемки

Советский и российский актер Александр Феклистов, наиболее известный по роли Александра Берковича (Сан Саныча) в "Сватах", рассказал, что многие его коллеги по проекту не осознавали независимость Украины. Звезды комедийного сериала, поддерживающие сейчас кровопролитную войну, еще до вторжения России не хотели воспринимать украинцев как самостоятельный народ со своим языком и культурой.

Им проще было верить "имперским" идеям, насаженным Кремлем, высказался Александр Феклистов в интервью "И грянул Грэм" на YouTube. Актер не считает, что его пророссийские бывшие коллеги стали "помешаными" только в 2024 году.

"Какое помешательство? Кто-то считал, что Украина – не страна, даже снимаясь там. Это к вопросу болезненного имперского сознания. Какая Украина – страна, какой язык украинский? Зачем это все? Давайте жить, как жили. Люди считали так, даже мило общаясь с украинцами", – сказал Александр Феклистов.

Он замечал за россиянами такое пренебрежительное отношение к коллегам из Украины еще до 2014 года, когда оккупанты заняли Крым и часть Донбасса.

"Мы спорим, мы разговариваем, мы ссоримся. Но это четко разделение внутри людей. Разлом случился. Что с этим делать? Не знаю", – закончил актер.

Напомним, антикремлевская позиция заставила артиста покинуть родину и переехать в Европу. Оставшись без работы в РФ из-за отказа выступать для оккупантов, артист не изменил мнение и записал для коллег из Украины слова поддержки.

Как писал OBOZ.UA, звезда сериала Анна Кошмал рассказала, как украинцев поддержали ее коллеги по сериалу из РФ. Их было всего двое. Кто это и как они осудили войну – читайте по ссылке.

Также мы рассказывали, что актриса "Сватов" Валюха планировала выступить в оккупированном Донецке, но поездка не состоялась. Почему – читайте по ссылке.

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