Анатолич пожелал опальной Снежане Егоровой повторить судьбу Евы Браун и 'наесться мышьяка в бункере'

Украинский ведущий Анатолий Анатолич публично высмеял экс-коллегу Снежану Егорову, которая в своих позорных пропагандистских видео затронула семью украинца. Он в ответ пожелал ведущей повторить судьбу жены нацистского предводителя Адольфа Гитлера – Евы Браун – и "наесться мышьяка в бункере" с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Артист заявил, что ему неприятно слушать свое имя и имена родных из уст Егоровой. Жесткая реакция на бредни путинистки появилась в его Instagram.

В одном из своих монологов ведущая, которая уже давно не востребована на телевидении и скрывается в Турции, перекривляла жену Анатолича, которая с болью реагировала на обстрел детской больницы.

Он заверил, что не реагировал бы на публичные вбросы безумной пропагандистки, если бы она не врала о том, что хирург "Охматдета" Олег Голубенко, который в окровавленном халате разбирал завалы, – это актер.

"Снежана, реально, завали *бучку. Не нужно касаться своим неприятным языком даже имени моего или моей семьи. Это первое. Во-вторых, я понимаю, что этим языком ты хотела бы касаться твоего фюрера Владимира Путина. Ты, возможно, мечтала о судьбе, как у Евы Браун, чтобы вы в один день съели мышьяка в бункере где-то в Кремле. Я тебе желаю, чтобы твоя мечта сбылась", – сказал украинец.

Осторожно, видео содержит нецензурную брань. 18+

В комментариях его поддержали подписчики, которых возмутило и заявление, а также голос Егоровой.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анатолий публично поссорился с участницей шоу "Супермама", которая на фоне безжалостной атаки РФ на гражданские объекты заговорила о переговорах со страной-агрессором.

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