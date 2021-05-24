В Украине пройдет допремьерный показ фильма Бно-Айрияна '2045: Новая национальная идея'

В среду 26 мая, в 18:30 в Киеве в кинотеатре "Планета кино" в ТРЦ "River Mall" состоится допремьерный показ фильма под названием "2045: Новая национальная идея". Это первое в Украине полнометражное документальное кино, посвященное теме образования.

Режиссером киноленты является Михаил Бно-Айриян. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, в фильме можно найти ответы на важные для всех вопросы:

Как внедряется образовательная реформа?

К чему приведет закрытие образовательных учреждений в Украине?

Насколько эффективна "Новая украинская школа"?

Имеет ли система образования прививать правильные ценности и любовь к своей стране?

"В Украине более миллиона детей ходят в детсады, более четырех миллионов учеников учатся в школах, полтора миллиона студентов в вузах и почти 800 тысяч специалистов работают воспитателями, педагогами и преподавателями. В стране нет ни одного человека, которого бы ни касалась тема образования. Каждый увидит в этом фильме себя", – отметил режиссер картины.

Бно-Айриян добавил, если изменить подходы к образовательному процессу и, если в центр образовательной политики поставить педагога, то сегодняшние первоклассники в 2045 году станут новым успешным поколением, изменят страну и сделают ее гораздо сильнее.

К созданию фильма также присоединились известные ученые и лидеры общественного мнения в образовательной сфере. Среди них – Тарас Тополя, молодежный посол ЮНИСЕФ, лидер группы "Антитела"; Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины; Зоя Литвин, председатель ГС "Освитория"; Александр Жук, лучший учитель Украины в 2020 году; Виктор Бронюк, лидер группы "ТИК" и многие другие.

Обязательная регистрация по телефону +380635751443 или на электронную почту 7moviesofbnoairiian@gmail.com

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине вышел первый полнометражный документальный фильм экс-главы Киевской областной госадминистрации Михаила Бно-Айрияна о ситуации с коронавирусом.