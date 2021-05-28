Под Киевом состоялся открытый чемпионат Украины по средневековому бою 'Зов героев'

22-23 мая 2021 года в Древнем Киеве в Княжестве Киевская Русь ("Парк Киевская Русь", Киевская обл., с. Копачов) состоялся фестиваль средневекового боя "Зов героев".

Этот, без преувеличения, самый зрелищный фестиваль весны этого года собрал в Древнем Киеве сильнейших бойцов из разных уголков Украины, чтобы в настоящих полноконтактных баталиях помериться силами и выбрать лучшего.

Средневековый бой в последние годы набирает огромную популярность во всем мире. Ведь это боевое искусство сочетает невероятное зрелище, спортивный азарт, историческую достоверность и средневековую романтику.

Напомним, что бойцы сборной Украины по средневековому бою - многократные чемпионы мира.

Соревнования проходили по правилам средневекового боя, в формате одиночных поединков и групповых боев. Прошли даже женские поединки.

Спортсмены в тяжелых металлических доспехах, таких же, как использовали воины времен Средневековья, показали свою доблесть в боях настоящим средневековым оружием, изготовленным по историческим образцам. Это были не постановочные бои, а настоящие средневековые битвы! В бескомпромиссных средневековых баталиях спортсмены выясняли, кто из них достоин звания сильнейшего рыцаря Украины.

В перерывах между боями проходила развлекательная программа, которая знакомила гостей фестиваля с историей средних веков, с конкурсами, играми, а также выступлениями конно-трюкового театра Древнего Киева.

Незабываемых впечатлений гостям добавили шедевры деревянного зодчества, воссозданные в Древнем Киеве, древнеславянский колорит и незабываемая атмосфера Средневековья.

В воскресенье, 23 мая, состоялось торжественное награждение победителей.

Поздравляем победителей в дисциплинах:

"Щит та меч"

1 место - Данилейко Даниэль,

2 место - Робак Борис,

3 место - Капустинский Ярослав.

Гру п пов ые бо и :

1 место – команда "Отроки Витовта",

2 место - команда "Большая Волынь,

3 место – команда "Житомир".

Фестиваль средневекового боя "Зов героев" закончился. Но для тех, кто нтересуется историей средневековья, культурой и традициями нашей страны, Древний Киев в Княжестве Киевская Русь подготовил и различные интересные мероприятия:

29-30 мая – Празднование Дня Киева;

5-6 июня – Открытый чемпионат Украины по верховой стрельбе из лука "Киевская Русь" на кубок князя Владимира.

Каждые выходные в Древнем Киеве в Княжестве Киевсекая Русь посетителей ждет знакомство с историей Киевской Руси в настоящем, живом средневековом городе. А также множество древнеславянских забав, музеи и экспозиции, прогулки на лошадях, вкусные блюда, мастер-классы, экстремальные аттракционы.