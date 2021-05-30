15 самых милых животных растрогали соцсети. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
3 минуты
1,0 т.
Маленьких животных так и хочется обнять

Некоторые животные отличаются очаровательной внешностью, они нуждаются в любви и заботе. Забавные питомцы позируют на камеру и проявляют свои чувства точно также, как люди.

OBOZREVATEL собрал самых миловидных животных, которых так и хочется прижать к себе и не отпускать из объятий никогда. Эти фотографии моментально улучшат настроение.

Все животные в детстве выглядят одинаково умилительно и забавно.

Маленький козленок улыбается на камеру.

Мама кормит детенышей, а отец охраняет семью.

Семейная пара отдыхает с детьми.
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Когда у семейной пары появляются младенцы, домашние животные ревнуют и требуют внимания.

Отец обнял двух воспитанников.

Лама позирует на камеру в шапке.

Ламе одели шерстяную шапочку.

Пес хочет быть похожим на большого динозавра.

Гордый пес позирует на камеру.

Маленький птенец нашел себе место в автомобиле.

Цыпленок сидит в гамаке.

У теленка очень интересный окрас – белое сердечко на голове.

Фермеры устроили теленку фотосессию.

Котик хочет играть с хозяином, пока тот работает.

Кот мешает проводить онлайн-конференцию.

Родители поместили детей в загон, ведь курица ведет себя лучше, чем школьники.

Курица послушнее детей.

Кот и его маленькая хозяйка надели одинаковые наряды.

Котик смотрит мультики с дочерью.

Дети одели грызуну игрушечные ушки.

Грызун позирует на камеру.

У собак бывает разное настроение.

Один щенок не хочет фотографироваться.

Собачки летом так же любят есть мороженое.

Бойцовский пес лакомится мороженым.

Полицейские и их верные собаки – лучшие друзья.

Полицейский пес пытается улыбаться.

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