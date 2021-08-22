Как воровали в СССР: названы популярные "схемы" в общепите, торговле и на производстве

Мелкое воровство на бытовом уровне в СССР существовало повсеместно. Причинами этого были всеобщая бедность, повсеместный дефицит, а также отсутствие частной собственности как таковой.

Так, многие считали, что в стране "все вокруг колхозное и все вокруг ничье". Об этом пишет в своем блоге на LiveJournal белорусский блогер Максим Мирович.

Воровать в общепите было проще всего, поскольку поймать на преступлении в этом случае было очень сложно. Так, сметану разводили кефиром, а кефир разводили молоком. В само молоко добавляли соду, списывая часть как испорченное и забирая домой. Супы варились на комбижире, а кусочек мяса для видимости клали уже в тарелку.

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Так же воровался чай. Существенную часть заварки повара откладывали "для себя", а в огромную алюминиевую кастрюлю с чаем добавляли жженый сахар и оставляли на ночь на небольшом огне. Таким образом получалась темно-коричневая жидкость, которая практически не пахла чаем.

ГОСТы в СССР описывали нормы по "утруске" и "усушке" товара – продавцы пользовались ими по максимуму. Даже если продукт не "усушился", остатки забирали себе. Нередко лучшие продукты отпускались "из-под прилавка" для "своих" клиентов, но по более высокой цене. Полученная выручка шла "в карман".

На базарах также массово обвешивали – при помощи "хитроумных магнитов" и "скрытых гирек". Кроме того, повсеместно были распространены так называемые "контрольные весы".

Наиболее качественные товары, которые были в дефиците, но неожиданно поступили в продажу, также продавали "из-под прилавка" по более дорогой цене. Причем обнаружить при проверке такие махинации было практически невозможно. Более того, часто проверяющие сами наживались на торговле, за взятки закрывая глаза на нарушения.

Здесь "тащили все, что плохо лежало, было плохо прикручено либо легко отливалось/отсыпалось из большой тары", пишет Мирович. А выносили краденное через проходные либо перебрасывали через забор сообщникам.

Водители с автобаз часто воровали бензин, соляру, запчасти и краску. Таксисты – деньги, элементарно не включая счетчик. А в позднем СССР они нередко оказывались замешаны в мелком криминале: помогали проституткам или, например, нелегальным продавцам алкоголя.

Как известно, в СССР существовали целые теневые предприятия, которые шили "фирменную" одежду и зарабатывали на этом невероятный капитал. Для сравнения, джинсы MONTANA в Советском Союзе стоили 200 рублей (больше одной средней зарплаты), а джинсы "под Монтану" из ткани подешевле – 100-120, также громадные деньги на то время.

Шилось все это нередко из ворованных, списанных или неучтенных материалов. Причем в этом могли участвовать серьезные люди вплоть до директоров комбинатов. Иногда схемы "накрывались", о некоторых дела даже писали СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы главные запреты в школах Советского Союза. Сравнение современной системы образования с той, что была при СССР, часто становится предметом споров и дискуссий.