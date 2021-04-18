10 забавных фото собак, которые "сломались": с ними точно что-то не так

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
3 минуты
6,2 т.
Собаки иногда ведут себя так, будто в них вселилась нечистая сила

Кажется, время от времени в "программном обеспечении" собак происходят сбои и четвероногие любимцы перестают функционировать. На самом деле они себя так ведут, потому что им становится скучно.

Псы залезают на крышу, пугают прохожих или принимают странные позы. OBOZREVATEL собрал самые смешные фото животных, у которых в жизни что-то пошло не так.

Хозяева взяли собачку прогуляться рядом с океаном, любимец пугал всех прохожих.

Собачки впервые вывели гулять на пляж

Пес выполняет гимнастические трюки.

Пес обладает удивительными пластическими способностями тела.

Пес нашел лучшую смотровую площадку во дворе.

Утром хозяин нашел свою собаку на крыше

Любимец охотится за своим хвостом.

Домашнему любимцу стало грустно

Любимое место отдыха в доме.

Хаски решили посидеть на стене

Пес выглядит, будто выпил бокал вина.

Пес имеет странное выражение мордочки.

Пес-соня всегда отдыхает в очень забавных позах.

Пес причудливо уснул на кресле

Все собачки любят, когда им чешут спину.

Пес любит, когда его гладят по спине.

Собаку искали несколько часов, оказалось, что она закопалась в земле и не могла выбраться.

Пес застрял во дворе.

Забавный пес с хозяином ремонтирует авто.

Пес помогает ремонтировать кресло автомобиля.

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