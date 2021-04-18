10 забавных фото собак, которые "сломались": с ними точно что-то не так

Кажется, время от времени в "программном обеспечении" собак происходят сбои и четвероногие любимцы перестают функционировать. На самом деле они себя так ведут, потому что им становится скучно.

Псы залезают на крышу, пугают прохожих или принимают странные позы. OBOZREVATEL собрал самые смешные фото животных, у которых в жизни что-то пошло не так.

Хозяева взяли собачку прогуляться рядом с океаном, любимец пугал всех прохожих.

Пес выполняет гимнастические трюки.

Пес нашел лучшую смотровую площадку во дворе.

Любимец охотится за своим хвостом.

Любимое место отдыха в доме.

Пес выглядит, будто выпил бокал вина.

Пес-соня всегда отдыхает в очень забавных позах.

Все собачки любят, когда им чешут спину.

Собаку искали несколько часов, оказалось, что она закопалась в земле и не могла выбраться.

Забавный пес с хозяином ремонтирует авто.

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