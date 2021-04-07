10 забавных пушистых "преступников", которых владельцы поймали с поличным

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
3 минуты
1,0 т.
Домашние животные скучают в одиночестве

Владельцы пушистых любимцев часто ловят их на местах преступлений. Но от этого животные не перестают проказничать.

OBOZREVATEL собрал самых милых "преступников", которые были пойманы с поличным. При отсутствии хозяев животные умудряются натворить много пакостей.

Пользователь Twitter с ником urfriendimane опубликовал кота, который испортил готовый к выпечке пирог крошечными следами лап. Котенок собрал 1,5 миллиона лайков.

Пушистый преступник прогулялся по форме для пирога.

Кот помог украшать блюдо, поэтому он абсолютно невиновен.

Хозяева вынуждены есть пирог с отпечатками кошачьих лап.

Мышь съела половину нового коврика для компьютерной мыши.

Эти глаза ничего не грызли.

Кот попробовал на вкус Мюнхенский чизкейк, прежде чем его подали к столу.

Преступник скрылся с места преступления.

Преступника поймали на месте преступления.

Кот потерял равновесие.

Кот оставил свой след на стене.

Кот решил дополнить композицию.

Хозяйка шла подавать пирог к праздничному столу и увидела это.

Пушистик попробовал на вкус пирог.

Домашний любимец является ценителем сгущенного молока.

Кот полакомился сгущенным молоком.

Кожаный диван пострадал.

Кот всего сутки был сам дома.

Теперь непонятно кто из них является настоящим преступником.

Кто-то пробежался по тесту для печенья

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