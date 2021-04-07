10 забавных пушистых "преступников", которых владельцы поймали с поличным

Владельцы пушистых любимцев часто ловят их на местах преступлений. Но от этого животные не перестают проказничать.

OBOZREVATEL собрал самых милых "преступников", которые были пойманы с поличным. При отсутствии хозяев животные умудряются натворить много пакостей.

Пользователь Twitter с ником urfriendimane опубликовал кота, который испортил готовый к выпечке пирог крошечными следами лап. Котенок собрал 1,5 миллиона лайков.

Кот помог украшать блюдо, поэтому он абсолютно невиновен.

Мышь съела половину нового коврика для компьютерной мыши.

Кот попробовал на вкус Мюнхенский чизкейк, прежде чем его подали к столу.

Преступника поймали на месте преступления.

Кот оставил свой след на стене.

Хозяйка шла подавать пирог к праздничному столу и увидела это.

Домашний любимец является ценителем сгущенного молока.

Кожаный диван пострадал.

Теперь непонятно кто из них является настоящим преступником.

Ранее OBOZREVATEL показывал: