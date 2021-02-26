Этих животных застали врасплох: 10 кадров, которые развеселят каждого

Овладеть искусством фотографии под силу далеко не всем. Поймать удачный момент и запечатлеть диких зверей – дело не из легких. Иногда фотографы сидят в засадах часами, чтобы сделать один снимок.

Уникальные фото животных ежегодно демонстрирует The Comedy Wildlife Photography Awards, где выбирают самые смешные снимки. OBOZREVATEL сделал подборку курьезных поз, которые поднимут настроение в пасмурный день.

Обычно акулы на снимках выглядят жутко, но это не о фотогеничной хищнице из Америки, которая улыбается фотографу на все шесть рядов зубов.

Еще одна загадочная улыбка – львица, которая заигрывает с вожаком прайда.

Вечно сонный хомяк прилег отдохнуть на соцветиях ромашки.

Два товарища решили прокатиться на мотоцикле, пока туристов отвлекал экскурсовод.

Вараны кружат в танце на Шри-Ланке.

Белка-гимнастка демонстрирует фотографу изысканный поперечный шпагат.

Белый арктический медведь решил овладеть искусством фотографии.

Бегемот из Кении хочет попробовать на вкус свою возлюбленную.

Белка изображает хищного зверя, чтобы отпугнуть врагов.

Сова-исследователь в поисках новых приключений.

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