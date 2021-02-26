Этих животных застали врасплох: 10 кадров, которые развеселят каждого
Овладеть искусством фотографии под силу далеко не всем. Поймать удачный момент и запечатлеть диких зверей – дело не из легких. Иногда фотографы сидят в засадах часами, чтобы сделать один снимок.
Уникальные фото животных ежегодно демонстрирует The Comedy Wildlife Photography Awards, где выбирают самые смешные снимки. OBOZREVATEL сделал подборку курьезных поз, которые поднимут настроение в пасмурный день.
Обычно акулы на снимках выглядят жутко, но это не о фотогеничной хищнице из Америки, которая улыбается фотографу на все шесть рядов зубов.
Еще одна загадочная улыбка – львица, которая заигрывает с вожаком прайда.
Вечно сонный хомяк прилег отдохнуть на соцветиях ромашки.
Два товарища решили прокатиться на мотоцикле, пока туристов отвлекал экскурсовод.
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Белка-гимнастка демонстрирует фотографу изысканный поперечный шпагат.
Белый арктический медведь решил овладеть искусством фотографии.
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