Этих животных застали врасплох: 10 кадров, которые развеселят каждого

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
4,2 т.
Фотографы поймали смешные ракурсы диких животных

Овладеть искусством фотографии под силу далеко не всем. Поймать удачный момент и запечатлеть диких зверей – дело не из легких. Иногда фотографы сидят в засадах часами, чтобы сделать один снимок.

Уникальные фото животных ежегодно демонстрирует The Comedy Wildlife Photography Awards, где выбирают самые смешные снимки. OBOZREVATEL сделал подборку курьезных поз, которые поднимут настроение в пасмурный день.

Сегодня акула проснулась в хорошем настроении.

Обычно акулы на снимках выглядят жутко, но это не о фотогеничной хищнице из Америки, которая улыбается фотографу на все шесть рядов зубов.

Пара хищных зверей позирует, как на картинке.

Еще одна загадочная улыбка – львица, которая заигрывает с вожаком прайда.

Фотограф запечатлел сон хомяка

Вечно сонный хомяк прилег отдохнуть на соцветиях ромашки.

Пара обезьянок взяла на тест-драйв новенький мопед.

Два товарища решили прокатиться на мотоцикле, пока туристов отвлекал экскурсовод.

Вараны объявляют перемирие крепкими объятиями.

Вараны кружат в танце на Шри-Ланке.

Белка занимается воздушной гимнастикой.

Белка-гимнастка демонстрирует фотографу изысканный поперечный шпагат.

Белый медведь нашел себе хобби.

Белый арктический медведь решил овладеть искусством фотографии.

Бегемот пытается урвать кусок подруги.

Бегемот из Кении хочет попробовать на вкус свою возлюбленную.

Флоридская белка отпугивает хищников.

Белка изображает хищного зверя, чтобы отпугнуть врагов.

Сова ведет секретное наблюдение.

Сова-исследователь в поисках новых приключений.

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