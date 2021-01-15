Як бачать світ домашні тварини: наочні картинки

Експерти Home Advisor створили проект на основі наукових досліджень, який показує, як домашні тварини бачать навколишній світ.

На картинках можна побачити, щоб побачили людина, собака, кішка, золота рибка, змія, павук, папуга і хамелеон в одному приміщенні, пише "Сегодня" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, собаки на відміну від папуг бачать дуже мало кольорів, а павукам взагалі складно що-небудь помітити навколо себе.

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