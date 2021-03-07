10 забавных фото собак, которые заставят смеяться каждого

Интернет пестрит милыми фотографиями маленьких собачек или больших псов, на которых они выглядят, как с обложек модных журналов. Однако в жизни наши младшие друзья часто выходят смешно и неуклюже.

OBOZREVATEL сделал подборку смешных фото собак с сайта Bored Panda, которые могут поднять настроение каждому.

Может показаться, что этот милый песик пытается сделать какой-то акробатический трюк.

Каждый питомец любит, чтобы хозяин его гладил. Эта собака, судя по всему, уж очень хотела обратить на себя внимание.

Фотограф запечатлел, когда пес, отряхивается от воды. Питомец, видимо, очень ждал лета и наконец-то смог искупнуться в море после жаркой игры с мячом. И он чертовски этому рад!

Серьезность этого пса просто зашкаливает.

Не зря говорят, что четырехлапые часто похожи на людей. Улыбка этого пса тому подтверждение.

Этот пес сидит не в типичной для собак позе, она скорее похожа на человеческую. Но он явно чувствует себя like a boss.

Фотограф подловил очень удачный момент – пес смешно обтрушивает шерсть от воды.

Растяжка – очень важная часть дня для этого пса.

На этой фотографии можно не сразу и заметить собаку.

Этот четырехлапый друг явно чем-то очень доволен.

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