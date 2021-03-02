10 уморительных фото животных доказывают: они не всегда фотогеничны

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
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Смешные позирования животных

У всех есть неуклюжий друг, который плохо получается на снимках в самый ответственный момент. Среди животных тоже есть такие персонажи.

OBOZREVATEL собрал смешные фото братьев наших меньших, которые поднимут настроение каждому.

Жирафы оригинально позировали на камеру.

Фотограф решил сделать фото жирафа крупным планом, но его подружка захотела остаться в кадре с ним.

Зебры не смогли сдержать смех во время фотосессии.

Зебры часто позируют фотографам серьезными и гордыми, но судя по всему, смешная шутка важнее, чем удачный кадр.

Черепаха была не в настроении для подводной фотосессии.

Грозная черепаха намекнула фотографу, что не готова к съемке.

Украинский фотограф снял обезьяний рейд на велосипедах.

Уличные обезьянки взяли на тест-драйв велосипеды, пока экскурсовод отвлекал туристов.

Голодный бобер оставил снеговика без носа.

Фотографы подловили голодного бобра на горячем, он решил, что это морковка не подходит снеговику.

Зима 2020-2021 выдалась немного морознее, чем ожидали обезьянки.

В тропическом лесу не ждали такого снежного нашествия.

Фотограф поймал гигиенические процедуры жирафа.

Неуклюжий жираф стильно позирует в кадре.

Портретная съемка превратилась в смешное представление обезьяны

Милая обезьянка подшучивает над фотографом.

В самый ответственный момент тот самый "друг" отвернулся.

Длинноногий жираф не выявил желания фотографироваться.

Белочка скрывается от врагов в снежных сугробах.

Белка путешествует по зимним лабиринтам.

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