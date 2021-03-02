10 уморительных фото животных доказывают: они не всегда фотогеничны

У всех есть неуклюжий друг, который плохо получается на снимках в самый ответственный момент. Среди животных тоже есть такие персонажи.

OBOZREVATEL собрал смешные фото братьев наших меньших, которые поднимут настроение каждому.

Фотограф решил сделать фото жирафа крупным планом, но его подружка захотела остаться в кадре с ним.

Зебры часто позируют фотографам серьезными и гордыми, но судя по всему, смешная шутка важнее, чем удачный кадр.

Грозная черепаха намекнула фотографу, что не готова к съемке.

Уличные обезьянки взяли на тест-драйв велосипеды, пока экскурсовод отвлекал туристов.

Фотографы подловили голодного бобра на горячем, он решил, что это морковка не подходит снеговику.

В тропическом лесу не ждали такого снежного нашествия.

Неуклюжий жираф стильно позирует в кадре.

Милая обезьянка подшучивает над фотографом.

Длинноногий жираф не выявил желания фотографироваться.

Белка путешествует по зимним лабиринтам.

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