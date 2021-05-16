10 животных, которым нужно дать "Оскар". Смешные фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
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Хозяева удачно запечатлели животных

Некоторые животные бывают настолько артистичны, что заслуживают премию "Оскар". Любимцы иногда вычурно себя ведут, а владельцы не успевают фотографировать каждую их выходку.

OBOZREVATEL собрал курьезные фото из жизни животных, которые обладают вспыльчивым характером. Хозяева взялись за голову, увидев питомцев в таких позах.

Кот был не готов к фотосессии. Хозяин еще не видел его настолько злым.

Хозяин испугался, когда увидел любимцев с этого ракурса.

Гости сидели в гостиной, тогда как из-за двери вылетел кот.

Кот научился летать.

Хозяин привык, что овчарка становится сумасшедшей на прогулке, а некоторые прохожие боятся ее до сих пор.

Пес обрадовался, потому что его вывели на прогулку.

Как только попугай попадает в руки хозяина – сразу же засыпает. Мужчина всегда проверяет или бьется сердце, ведь спящая птица выглядит жутко.

Попугай спит на ладони.

Кот ненавидит просыпаться утром.

Кот сегодня не в настроении.

Котик застрял посреди ночи в торшере.

Кот чуть не обжег мордочку горячей лампой.

Хозяин нашел спящего кота в такой позе и испугался.

Любимая поза котика на полу.

Пес решил искупаться в ведре с пеной.

Хозяйка только что помыла пол

Вечером хозяин недосчитался гуся и отправился на поиски.

Гусь не смог преодолеть забор.

Кот хочет зайти в дом, но хозяева забыли его впустить.

Кот пытается пробраться внутрь.

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