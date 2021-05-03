Зубов: парад Победы в Москве станет позором Путина, Россия оказалась в полной изоляции

Очередной парад Победы 9 мая в Москве станет новым позором для президента РФ Владимира Путина. Из когда-то грандиозного мероприятия сегодня он стал "междусобойчиком" с участием нескольких оставшихся тиранов.

"Победобесие" в России будет существовать до тех пор, пока существует режим. Накануне выборов в Госдуму у Путина нет никаких шансов поднять рейтинги своей партии – "Единой России".

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал российский историк и оппозиционер Андрей Зубов. Далее приводим его прямую речь.

Безусловно, парад Победы станет очередным позором для Путина. Из явления, которое действительно собирало мировых лидеров в былые годы, потому что победа над нацистской Германией – великое событие в истории ХХ века – парад превратился в междусобойчик Путина и окружающих его тиранов типа Лукашенко.

Может быть, приедет кто-то из Казахстана, из Армении. В Армении нет тирании, зато есть страх потерять Россию как союзника перед лицом Азербайджана и Турции. От таких зависимых от России государств, возможно, и пришлют кого-то.

Парад превратился в междусобойчик Путина и окружающих его тиранов

За последние годы после захвата Крыма и событий в Грузии, особенно за последний год, после отравления Навального, от России постепенно отвернулись все страны мира, кроме нескольких сателлитов типа Венесуэлы.

Скандал, связанный с тем, что находят руку внешней разведки России во взрывах в Чехии, в Болгарии, вмешательство в процесс выборов в США… Путин добился своей цели. Россия оказалась в полной изоляции, которую проклинают его же ближайшие соратники.

Потому что все они мечтали тут делать деньги, а отдыхать и жить на счастливом Западе, а теперь никто их там видеть не хочет. Никто их туда не пускает и сюда не едет.

"Победобесие" в России будет продолжаться до тех пор, пока будет этот режим. На своем последнем выступлении перед Федеральным собранием Путин говорил, что в учебниках нет Сталинградской битвы. Конечно, это глупость. Нет такого учебника по истории ХХ века в России, в котором не было бы сказано об этом.

Война для Путина – любимая больная тема

Но явно, что это его волнует. Он уже говорит не о фактах, а высказывает какие-то безумные идеи, которые существуют в его голове.

Война для него – любимая больная тема. Почему-то она для него очень близка. Видимо, он будет ее и дальше проталкивать. Помните, недавно он писал большую статью на этот счет.

Так что, пока он будет у власти, это "победобесие", безусловно, будет. Оно девальвирует, обесценивает реальную победу и реальную трагедию людей в этой войне. Превращает все это в какой-то идеологический фарс. Это очень печально.

В Украине выборы в целом проходят нормально, демократично, и вы уже забыли, как проходили выборы в советское время – и в той же Украине, и у нас. Когда было совершенно не важно, как голосуют люди – важно было, что напишут потом. Писали, 99,9% "за".

Россия очень быстро идет к этому же сценарию. Выборы в России – абсолютный фарс. Можно сказать, что их больше нет. Если ты голосуешь, это лишь некая демонстрация лояльности режиму, но результаты голосования выписываются из того, что приказано.

Поэтому победить на выборах в России оппозиция не может никогда. Никакая – ни легальная типа коммунистов или ЛДПР, ни нелегальная. Потому что в администрации президента будет сказано 70% написать за "Единую Россию". Так и напишут. Как это было на выборах в Беларуси, когда Лукашенко написал себе 80% голосов.

Победить на выборах в России оппозиция не может никогда. Никакая

Если соцопросы проводят честно, то они дают другой результат. Но не надо забывать, что в авторитарной стране опросы имеют малую ценность. Потому что простой человек думает: "Я не знаю, кто меня спрашивает. Ведь тот человек тут же может сообщить в местное ФСБ, что я не хочу за Путина голосовать, что я не лоялен, и у меня будут неприятности с моей работой, с моим бизнесом". Люди боятся.

Судя по тому, что я вижу, соотношение недовольных и довольных режимом Путина примерно две трети и одна треть.

Но даже если бы Путин хотел как-то повысить рейтинги своей партии, у него ничего не получается. Шансов на это нет. Есть только один шанс – повышение давления и репрессии в отношении общества.