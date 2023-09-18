В знак протеста против войны? В Белгороде подожгли гигантскую букву 'Z'. Видео

В Белгороде неизвестные подожгли гигантскую букву "Z", ставшую символом незаконного вторжения в Украину. Теперь их разыскивают российские правоохранители.

Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов. Инцидент произошел в ночь на 18 сентября на проспекте Ватутина.

"Камера зафиксировала момент поджога, видеозапись передали в полицию. Проводятся следственно-разыскные мероприятия", – отметил Демидов.

Он добавил, что камеры также зафиксировали всех останавливавшихся белгородцев, пытавшихся гасить возгорание.

Как уточнили в местных СМИ, конструкция пострадала не сильно, поэтому в ближайшее время ее планируют привести в первоначальный вид.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском городе Омске неизвестные подожгли несколько легковых автомобилей с наклейками буквы Z – символа вторжения войск РФ в Украину. Транспортные средства восстановлению не подлежат.

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