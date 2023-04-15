Журналисты идентифицировали еще более 20 тысяч ликвидированных оккупантов: треть из них – 'мобики' и 'вагнеровцы'

За последние две недели журналисты идентифицировали еще более 20 тысяч ликвидированных в Украине оккупантов. Треть из агрессоров – мобилизованные и наемники ЧВК "Вагнер".

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Об этом сообщает BBC, представители которого провели расследование совместно с изданием "Медиазона". То есть, все эти люди до начала полномасштабного вторжения не были связаны с армией.

"Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 65 российских населенных пунктах на протяжении последних 14 месяце", – говорится в материале.

В то же время, по данным издания, в ходе войны против Украины Россия могла потерять 41 тысячу оккупантов погибшими.

"Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения или смерти либо пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 184 000 человек", – отмечают журналисты.

Отмечается, что эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых.

Однако в данное число не входят те, кто воевал на стороне России в составе "народных милиций" Донецка и Луганска.

На основе открытых источников можно предположить о гибели как минимум 8 тысяч военных "народных милиций" с "ДНР" и "ЛНР".

Кроме этого числа, в соцсетях уже найдено более 5300 сообщений о поиске людей, оказавшихся в рядах армий "ДНР" и "ЛНР".

"Даже если учитывать только публично доступные данные, совокупные потери тех, кто воюет на стороне России, могут превысить 54 тысячи человек погибшими", – добавили журналисты.

В то же время, на данный момент, неизвестно даже примерно количество военных, пропавших без вести.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская армия за время полномасштабной войны потеряла более 10 тыс. единиц техники. В частности, оккупанты потеряли 2/3 танков и почти половину БМП, с которыми начали вторжение в Украину.