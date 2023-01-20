Живут в аэропорту: пятеро беглецов от мобилизации в РФ попросили убежища в Южной Корее, им отказали

Пятеро граждан России сбежали от путинской мобилизации в Южную Корею и попросили там убежища. Официальный Сеул отказал им.

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Теперь они живут в аэропорту. Об этом сообщает российская служба BBC.

"Пятеро россиян скрылись от мобилизации в Южную Корею и пригласили политическое убежище. Минюст страны в приюте им отказал", – говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили, что считают, что уклонение от призыва в армию на родине не является уважительной причиной предоставления статуса беженца.

Пока это решение обжалуется в суде, россияне живут в аэропорту города Инчхон, близ Сеула.

Отмечается, что если они проиграют суд, беглецов депортируют обратно в Россию.

Напомним, в Казахстане запустили рекламу шоколада, в которой потролили сбежавших от частичной мобилизации "беженцев" из России. Лозунгом рекламы сделали фразу "Почувствуй вкус свободы".

Как сообщал OBOZREVATEL, мужчины призывного возраста массово убегают из страны-агрессора в Казахстан, где местные жители устраивают им проверку Крымом. Встретив россиян в одном из торговых центров, казах спрашивал у них, чей, по их мнению, Крымский остров.

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