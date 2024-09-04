Живут под фальшивыми документами: СМИ разыскали сыновей Путина и Кабаевой

Российские журналисты обнародовали новые данные о жизни сыновей диктатора России Владимира Путина и его партнерши Алины Кабаевой. Иван и Владимир живут под фальшивыми документами и почти не покидают резиденции.

Видео дня

Об этом сообщает центр "Досье". Старший сын Иван родился в 2015 году в Швейцарии, а младший Владимир – в 2019 году в Москве.

Информация о их существовании ранее появлялась в швейцарской газете Sonntags Zeitung. Согласно сообщениям "Досье", документы на детей оформлены как для разведчиков или лиц под госзащитой, и их невозможно найти в государственных базах данных. Информацию об их датах рождения имеют только самые близкие родственники.

Иван и Владимир фактически не покидают территорию резиденций и редко общаются с другими детьми. Гостям, желающим посетить детей Путина, приходится проходить двухнедельный карантин.

Кроме того, двоюродная сестра Алины Кабаевой Оксана Федина общается с гувернерами и нянями, выдавая себя за маму мальчиков. Старший сын играет в хоккей (иногда вместе с отцом) на специально построенном катке, однако Алина Кабаева наблюдает за игрой непублично – из ложи, скрытой за непрозрачным стеклом. При этом Иван, как утверждается, участвует в соревнованиях по спортивной гимнастике, но где проходят такие соревнования – не уточняется.

СМИ также обнаружили объявление о поиске учителя английского языка для детей Путина, при этом предпочтение отдавалось гражданам Южной Африки, которая считается "дружественной" страной.

Известно, что гувернеры и учителя детей Путина трудоустроены в сети клиник "Мой медицинский центр" (ММЦ), где с 2016 года лечились боевики ЧВК "Вагнер", а также проходят обследование друзья и знакомые диктатора.

Кстати, на пальце Кабаевой можно заметить обручальное кольцо, которое она начала носить в прошлом году. О муже олимпийской чемпионки, конечно, ничего не известно.

Ранее OBOZ.UA писал, что СМИ узнали, кто стал новой любовницей "вождя". Она активно помогает ему продвигать провоенные нарративы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!