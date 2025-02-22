Жителя России посадили в колонию из-за донатов фонда Навального: какой срок присудили

В Калининграде мужчину приговорили к 8 месяцам колонии общего режима за то, что он перевел 1400 рублей в поддержку Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Российские власти признали это "финансированием экстремистской организации".

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Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Согласно приговору Ленинградского районного суда Калининграда, житель города по фамилии Нацаренус совершил несколько пожертвований по 200 рублей в 2021 году после просмотра видеообращения Леонида Волкова.

В ролике Волков уверял, что донаты для ФБК анонимны и безопасны.

Однако российские власти признали эти предания "финансированием экстремистской организации" и отправили мужчину за решетку.

"Всего калининградец перевел ФБК 1400 рублей. В результате Ленинградский районный суд Калининграда признал его виновным в деле о финансировании "экстремистской организации". Мужчину приговорили к 8 месяцам колонии общего режима", – говорится в сообщении.

Напомним, российская судебная система при кремлевском диктаторе Владимире Путине демонстрирует рекордное количество обвинительных приговоров, что значительно превышает даже показатели сталинского СССР. Как стало известно, современная Россия опережает сталинский период более чем в 20 раз по доле обвинительных приговоров в судах, а военные трибуналы начала 1940-х годов отставали более чем в 30 раз.

В России за решетку сажают даже детей, которые решаются протестовать против войны и диктаторских властей Путина. На днях в СИЗО упекли 16-летнюю школьницу из Санкт-Петербурга за то, что она в холле учебного заведения повесила фото воюющих на стороне Украины двух бойцов Российского добровольческого корпуса (РДК). И это далеко не первый случай жестокого наказания несовершеннолетних.

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