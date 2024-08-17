В городе Суджа на Курщине 'упал' памятник Ленину: сеть отреагировала мемами. Фото

В пятницу, 16 августа, появилась информация о том, что в городе Суджа Курской области декоммунизировали памятник Ленину. Вождь СССР исчез со своего постамента в неизвестном направлении.

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Об этом сообщили российские Telegram-каналы ASTRA и SOTA, опубликовав фото до и после. Предварительно, памятник могли снести находящиеся в Судже украинские военные, однако информация об этом не подтверждена.

Памятник Ленину стоял на центральной площади города рядом с городской администрацией.

"В Судже, говорят, уже нет ленина", – написала советница по вопросам коммуникаций руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривна.

В сети также напомнили, что на оккупированных РФ территориях Украины памятники Ленину наоборот восстанавливают. В частности, в 2022 году это произошло в Новой Каховке, Мелитополе и других населенных пунктах.

Также пользователи социальных сетей традиционно отреагировали на снос Ленина меткими мемами. Кто-то предложил вместо него установить памятник Степану Бандере или псу Патрону.

Как сообщал OBOZ.UA, проект Мюсли UA создал тренд по видео напуганных жителей Курской области России, кричавших: "Путин, помоги". Музыканты свели вирусный трек, который мгновенно стал популярным среди пользователей сети.

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