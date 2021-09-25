Жириновский призвал возобновить ссылки в Сибирь: начать хочет с футболистов. Видео

Российский политик, глава ЛДПР Владимир Жириновский озвучил президенту РФ Владимиру Путину идею возобновить в ссылки в Сибирь. По мнению депутата Госдумы, это поможет развить отдаленные регионы страны – к примеру, осужденные за нанесение побоев футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин могли бы "поднять в Сибири футбол".

Такую инициативу лидер ЛДПР озвучил на встрече Путина и руководства политсил, прошедших в Госдуму РФ, 25 сентября. Трансляция велась телеканалом "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Жириновский вспомнил, что в российском Минобороны ранее анонсировали строительство новых городов в Сибири. ЛДПР, по словам политика, поддерживает это.

"Одна проблема – откуда взять людей для этих новых городов?" – спросил Жириновский.

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"Мы предлагаем восстановить такое понятие, как "ссылка". У нас в тюрьме сидят люди – ну, тысячу людей украли или подрались по пьяни. Вот футболисты недавно подрались, Мамаев с Кокориным. Их отправили в колонию на два-три года, а лучше бы в Сибирь. Там и футбол можно было бы поднять", – продолжил скандальный политик.

Отметим, что Путин в это время что-то старательно записывал на листе бумаги.

Жириновский продолжил свою мысль, заявив: некоторые лица, признанные в РФ иноагентами (резиденты страны, по мнению власти действующие в интересах другого государства) уже выехали за границу. А некоторые – "просто так сидят в Москве, продолжая свою вредительскую деятельность".

"Надо вот их в Сибирь направлять", – озвучил идею российский депутат. Он считает, что люди в ссылках будут "работать на благо родины".

Добавим: Путин прокомментировал слова Жириновского, сказав, что трудовые ресурсы путем ссылок – "это не наш метод" и "чрезмерная жесткость". Как пояснил он, на практике идея лидера ЛДПР "работать не будет".

Как писал OBOZREVATEL, недавно 75-летний Жириновский появился на предвыборном митинге в Москве на тройке лошадей. А в апреле этого года Путин наградил Жириновского орденом "За заслуги" перед РФ.