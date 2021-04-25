Путин наградил Жириновского орденом 'За заслуги' перед РФ

Президент России Владимир Путин наградил лидера Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед отечеством" I степени.

Соответствующий указ он подписал 25 апреля. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что в этот день одыозному депутату нелегитимной Госдумы Федерального собрания РФ Жириновскому исполняется 75 лет.

Орден Путин "вручил" ему "за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность".

Российское пропагандистское агентство ТАСС пишет, что Жириновский был ранее награжден орденами "За заслуги перед отечеством" IV, III и II степеней (2006, 2011, 2016 года).

Напомним: недавно лидер ЛДПР объявил награду в 10 млн рублей тому, кто повесит над Киевом российский флаг. С таким предложением Жириновский обратился к сотрудникам полиции, охранявшим помещения "Манежа" в Москве во время послания Путина Федеральному собранию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве скандального российского политика Владимира Жириновского заочно судили по статье о финансировании терроризма.