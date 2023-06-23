'Жестко разнесли': в России признали разгром батальона 'Шторм.Осетия' на Запорожье. Фото

В РФ появились объявления с просьбой прийти на площадь во Владикавказе и почтить погибших оккупантов из батальона "Шторм.Осетия". В самом батальоне отрицают большие потери на Запорожском направлении, однако захватчиков заподозрили во лжи.

Видео дня

В частности, в сеть попало фото объявления, в котором жителей Владикавказа просят 30 июня в 10:00 прибыть на площадь Победы и "почтить память героев". Его заметили у входа в ТЦ "Глобус" на центральном рынке (чтобы посмотреть все кадры, доскролльте новость до конца).

Просьба якобы исходит от "Шторма.Осетии", однако в Telegram-канале батальона объявление назвали фейком и попросили "никуда не ходить", поскольку "это может быть провокация".

"Идет активная стадия военных действий. Все мероприятия по памяти наших товарищей со всех подразделений мы обязательно инициируем после того как завершим поставленные задачи", – говорится в заявлении подразделения оккупантов.

Кроме того, "Шторм.Осетия" записал видеообращение, в котором военные РФ утверждают, что потеряли "нескольких боевых товарищей" и продолжают "вместе со своим командиром давить и уничтожать противника в районе населенного пункта Пятихатки".

В то же время в сети заметили, что видео было записано с небольшим количеством оккупантов, что может свидетельствовать об их больших потерях.

Напомним, ранее росСМИ сообщили, что в боях на Запорожье погиб замкомандира батальона "Шторм.Осетия" Техов Айвенго. Вместе со своими подчиненными он попал в окружение в Пятихатках. Оккупанты якобы решили стоять "до последнего" и в итоге "практически весь батальон погиб".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ВСУ освободили Пятихатки 18 июня, 19 июня факт подтвердили в Минобороны Украины. По словам наших военных, оккупанты бежали, бросая оружие и технику.

– Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео освобождения Пятихаток. Судя по нему, защитники буквально выжигали врага на каждом метре земли.

– По данным Запорожской ОВА, по состоянию на 20 июня в освобожденных Пятихатках шли бои, там проходит линия обороны и контрнаступления ВСУ. В селе оставалось до 20 мирных жителей.

– Военные ВСУ в Пятихатках обнаружили тело оккупанта в холодильнике.