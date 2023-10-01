Жене и дочерям не оставил ничего: в сети обнародовали завещание Пригожина. Фото

В сети обнародовали завещание опального главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе. Все его имущество достанется его сыну – 25-летнему Павлу Пригожину.

Документ появился в Telegram- каналах российских военкоров. По условиям завещания, Павел на средства наследия "обеспечить достойное существование" вдове Пригожина, его несовершеннолетним дочерям и матери – Виолете Пригожиной.

В частности, Павлу Пригожину достанется жилой дом в Санкт-Петербурге в районе Лахта и земельный участок под ним. Общая кадастровая стоимость составляет 32,5 млн руб.

Также он получит ООО "Группа Вагнер"; долю в кинокомпании ООО "Аурум"; компанию по торговле и аренде нежилой недвижимости ООО "Ритм"; компанию по управлению и торговле недвижимостью ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг"; кейтеринговую компанию ООО "Конкорд Кейтеринг"; кейтеринговую компанию ООО "Конкорд М" и многие другие.

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По данным СМИ, в семье Пригожина из-за завещания якобы разразился скандал, поскольку Павел отказывается делиться наследством.

Стоит отметить, что раньше вдова Пригожина решила сменить фамилию и стала Любовью Кряжевой, как в девстве. Очевидно, она настроена начать жизнь с чистого листа и обойти всевозможные санкции, наложенные Евросоюзом и Соединенными Штатами, наложенные на всю семью военного преступника.

Напомним, Пригожин погиб в результате крушения его бизнес-джета в Тверской области. Вместе с ним погиб соучредитель ЧВК "Вагнер" Евгений Уткин. Большинство стран, включая Украину, публично заявили, что смерть одиозных предпринимателей – ничто иное, как месть диктатора Путина за вооруженный мятеж, едва не завершившийся госпереворотом в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, кто стал основным наследником Пригожина, который за свою "жизнь по понятиям" успел обзавестись многомиллионным состоянием и недвижимостью. Еще в прижизненной воле "повара Путина" наследником выступал его 30-летний сын Павел, который получит "почти все".

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