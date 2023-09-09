В России открыли дело о наследстве Пригожина: кто не получит ничего

В открытом реестре наследственных дел РФ появилась фамилия главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который разбился вследствие авиакатастрофы 24 августа. Еще в прижизненной воле "повара Путина" наследником выступал его 30-летний сын Павел, который получит "почти все".

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В то же время две дочери опального бизнесмена якобы "не получат ничего". Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на источники приближенные к личным делам Пригожина.

Отмечается, что Павел Пригожин уже огласил себя абсолютным наследником отца. В то же время он крайне несамостоятельная фигура, поэтому сестры могут оспаривать через суд подобную несправедливость.

Напомним, по данным российских СМИ, Павел Пригожин является владельцем крупного бизнес-центра на Синопской набережной и компаниями "Лахта Парк" и "Лахта Плаза". По словам самого Пригожина, его сын отслужил в армии, воевал в Сирии, а сейчас находится в составе ЧВК "Вагнер".

Как сообщал OBOZREVATEL, состояние главы ЧВК "Вагнер" Пригожина включает энергокомпании, яхты, недвижимость и миллионы долларов. Он контролировал компанию, получившую энергетические концессии от президента Сирии Башара Асада в обмен на то, что "вагнеровцы" освобождали нефтяные месторождения от ИГИЛ во время гражданской войны.

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