'Решила начать жизнь заново': вдова Пригожина сменила фамилию, СМИ раскрыли мотив

Вдова опального главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина решила сменить фамилию. Теперь Любовь Пригожина стала Кряжевой, как в девичестве.

Об этом сообщили российские СМИ. Очевидно, женщина настроена начать жизнь "с чистого листа" и "сжечь все мосты", связывающие ее с прошлым, где военный преступник и повар диктатора в Кремле был ее мужем.

"И месяца не прошло или тех же 40 дней. Знал бы Пригожин, как с ним поступят и его шеф-патрон Путин, и супруга... В общем, логичное завершение истории террора, жестокости и позора", – написали в российской правозащитной организации Gulagu.net.

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Напомним, Пригожин погиб в результате крушения его бизнес-джета в Тверской области. Вместе с ним погиб соучредитель ЧВК "Вагнер" Евгений Уткин. Большинство стран, включая Украину, публично заявили, что смерть одиозных предпринимателей – ничто иное, как месть диктатора Путина за вооруженный мятеж, который едва не завершился госпереворотом в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, кто стал основным наследником Пригожина, который за свою "жизнь по понятиям" успел обзавестись многомиллионным состоянием и недвижимостью. Еще в прижизненной воле "повара Путина" наследником выступал его 30-летний сын Павел, который получит "почти все".

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