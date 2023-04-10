Жена исчезла вместе с сыном и деньгами: после ранения российского ''мобика'' ждал сюрприз. Фото

Российский оккупант лишился и жены с ребенком, и собственных накоплений в один день. Его супруга сняла все средства с карточек и пропала с сыном в неизвестном направлении.

Видео дня

Об этом сообщают росСМИ. К тому же, военнослужащий армии РФ получил 3 млн рублей (1,35 млн грн – Ред.) за ранение, которые также были списаны с карты.

Ивана Хабина мобилизовали в сентябре 2022 года. На фронте он получил осколочное ранение при обстреле и оказался в госпитале.

"Оставил ей, как и положено, мобильный телефон с приложением банка, для того чтобы она могла сама покупать продукты, машину заправлять, счета оплачивать, сынишке приобретать, что нужно, на мою зарплату", — рассказал мобилизованный.

Однако после выздоровления он узнал, что его жена Ольга сняла все деньги с его карты и уехала с их общим сыном в неизвестном направлении.

Последнюю выплату раненому, которая составила 3 миллиона рублей, она также оставила себе. Затем она забрала ребенка и скрылась в неизвестном направлении.

"Поход в военкомат может отнять не только жизнь, но и жену. Не каждая женщина будет ждать полгода и больше, пока мужик теряет своё здоровье в холодных и сырых окопах", – пишут в росСМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец погибшего на крейсере "Москва" матроса-срочника Дмитрий Шкребец остался не только без сына, но и без жены. Она ушла, забрав с собой деньги – в сети пишут, что речь идет о 7 млн. рублей (около 3,6 млн. грн) государственной компенсации.