Ждем вылета боевых комаров: в России заявили, что США возобновили строительство биолабораторий в Украине

В России заявили, что США якобы возобновили программу строительства биолабораторий в Украине. Теперь в стране-агрессоре ждут "вылета боевых комаров".

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Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Несмотря на вынужденную паузу, связанную с проведением специальной военной операции, в настоящее время деятельность в рамках программы возобновлена. Основными задачами на данном этапе являются продолжение строительства биолабораторий в Украине, а также расширение формата подготовки украинских специалистов-биологов", – сказал Кириллов.

Он добавил, что есть якобы "опасность распространения патогенов".

Кириллов добавил, что минобороны РФ не исключает, что под видом сборов в Варшаве, которые должны состоятся в апреле, может якобы проводиться подготовка провокаций с биологическим оружием.

Кроме того, "подконтрольный США" центр якобы изучает возможность передачи патогена бруцеллеза человеку.

Стоит отметить, что Россия в ООН продолжает кормить бредом членов организации и выдала новую порцию абсурдных заявлений. В этот раз на заседании Совбеза присутствовавшие были вынуждены слушать басни постоянного представителя России в ООН Василия Небензи о том, что в Украине в "биолабораториях" якобы выращивают боевых комаров.

В сети отреагировали на выдумки РФ и высмеяли их абсурдность. Пользователи высказали предположение, что Небензя и сам стал жертвой укусов таких комаров или перед выступлением на Совбезе "чего-то накурился".

Совет Безопасности ООН на заседании 2 ноября отклонил попытку государства-агрессора России создать комиссию по расследованию выдуманных ею же "биолабораторий" в Украине. Предложение РФ было отвергнуто большинством голосов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России ранее заявляли, что на территории Украины в непосредственной близости от границ Российской Федерации якобы находятся более 50 биолабораторий. Все они модернизированы на средства Пентагона и подконтрольны американскому военному ведомству.

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