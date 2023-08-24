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Зеленский впервые прокомментировал гибель главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина

Екатерина Белоброва
Новости России
1 минута
3,8 т.
Зеленский впервые прокомментировал гибель главаря ЧВК 'Вагнер' Пригожина

Глава государства Владимир Зеленский прокомментировал гибель российского бизнесмена Евгения Пригожина, чье частное войско "Вагнер" воюет против Украины. Он указал, что когда обращался к западным союзникам за самолетами, то вовсе не имел в виду сбитие бизнес-джета "повара Путина".

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Так президент ответил журналистам в День Независимости на вопрос, имеет ли украинская сторона отношение к этому резонансному инциденту. Зеленский подчеркнул, что не имеет. 

"Вы знаете, когда Украина говорила и обращалась к странам мира по самолетам, мы не это имели в виду. Мы имели в виду совсем другое и мы хотели поддержку, хотя, наверное, это тоже в каком-то смысле слова поможет", – с присущей иронией заметил государственный лидер. 

Напомним, что накануне свое слово на счет гибели "повара Путина" сказал и советник главы Офиса президента Подоляк. Он указал, что с того момента, как сам Пригожин и его частная армия пошли на Москву с целью переворота, дни военного преступника были сочтены: Путин подобного унижения не прощает.

"По сути, на мой взгляд, у Пригожина не было ни единого шанса выжить. Он подписал себе абсолютный смертный приговор. Вопрос был только, когда, как, в каком составе он будет приведен в исполнение", – заметил он. 

Как сообщал OBOZREVATEL, после аварии бизнес-джета Пригожина, его тело официально было опознано в морге. Его опознал один из командиров частной военной компании.

Любопытно, что пропагандист  Соловьев "нашел крайнего"  в резонансной гибели главаря "вагнеровцев". В воспаленной фантазии глашатая войны крушение самолета подстроил министр юстиции Украины Денис Малюська

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