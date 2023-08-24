Зеленский впервые прокомментировал гибель главаря ЧВК 'Вагнер' Пригожина

Глава государства Владимир Зеленский прокомментировал гибель российского бизнесмена Евгения Пригожина, чье частное войско "Вагнер" воюет против Украины. Он указал, что когда обращался к западным союзникам за самолетами, то вовсе не имел в виду сбитие бизнес-джета "повара Путина".

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Так президент ответил журналистам в День Независимости на вопрос, имеет ли украинская сторона отношение к этому резонансному инциденту. Зеленский подчеркнул, что не имеет.

"Вы знаете, когда Украина говорила и обращалась к странам мира по самолетам, мы не это имели в виду. Мы имели в виду совсем другое и мы хотели поддержку, хотя, наверное, это тоже в каком-то смысле слова поможет", – с присущей иронией заметил государственный лидер.

Напомним, что накануне свое слово на счет гибели "повара Путина" сказал и советник главы Офиса президента Подоляк. Он указал, что с того момента, как сам Пригожин и его частная армия пошли на Москву с целью переворота, дни военного преступника были сочтены: Путин подобного унижения не прощает.

"По сути, на мой взгляд, у Пригожина не было ни единого шанса выжить. Он подписал себе абсолютный смертный приговор. Вопрос был только, когда, как, в каком составе он будет приведен в исполнение", – заметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, после аварии бизнес-джета Пригожина, его тело официально было опознано в морге. Его опознал один из командиров частной военной компании.

Любопытно, что пропагандист Соловьев "нашел крайнего" в резонансной гибели главаря "вагнеровцев". В воспаленной фантазии глашатая войны крушение самолета подстроил министр юстиции Украины Денис Малюська.