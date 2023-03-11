''Заставили подписать контракт'': матери студентов-''мобиков'' из ОРДЛО взбунтовались и требуют от Шойгу вернуть сыновей с войны

Страна-агрессор Россия бросила на войну в Украине все силы. В том числе и студентов из "ДНР" и "ЛНР". Теперь матери парней взбунтовались и требуют от министра обороны государства-террориста Сергея Шойгу вернуть сыновей с фронта.

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Об этом сообщает Telеgram-канал ASTRA. Женщины уже более полугода добиваются возвращения домой своих незаконно мобилизованных детей. В итоге они написали коллективную жалобу в Министерство обороны РФ (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что студентов очной формы обучения сразу с нескольких населенных пунктов оккупированных территорий сначала незаконно мобилизовали, а затем уговорили подписать контракты.

При этом, на сегодняшний день контракты уже давно окончены, но молодых людей так и не демобилизуют.

"Их еще весной 2022 года под прессингом заставили подписать контракт с армией РФ. Командиры прекрасно знали, кого они заставляют и давили на то, что после завершения контракта студенты смогут вернуться в свои учебные заведения, а оставаясь мобилизованным под командованием "ДНР2 – "шансов нет", – заявили матери солдат.

По их словам, кроме обещаний ничего не происходит. Более того, у многих студентов, которые незаконно сейчас служат в ВС РФ, даже нет российских паспортов.

"Совершенно очевидно, что это – правовая яма. Но, по всей видимости, такие студенты для государства – несущественная проблема и поэтому решать ее не торопятся", – добавили женщины.

Так, на боевых позициях служат солдаты, которым исполнилось 19-20 лет. Их не отпускают в отпуска из-за большого количества дезертирства.

"Обращения подавались во все возможные инстанции. Еще в декабре по поручению Турчака (первого заместителя председателя Совета Федерации РФ Андрея Турчака – Ред.) было взято интервью с некоторыми родителями, чьи дети на данный момент не демобилизованы. Однако на данный момент складывается впечатление, что на это закрыли глаза и после нескольких заявлений всё осталось, как было", – заявили женщины.

Как сообщалOBOZREVATEL, в России началась подготовка к массовой мобилизации студентов очной формы обучения в вузах. С этой целью создаются так называемые участки оповещения, которые будут помогать военкоматам вручать повестки.

Ранее многодетная мать в России заявила, что отправит на гибель в войне в Украине всех своих сыновей, ничуть не жалея об этом, ведь поступит так ради родины. Россиянка выдала, что родит еще детей.

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