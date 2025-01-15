Зарево видно издалека: в Волгограде вспыхнул мощный пожар на НПЗ. Видео

Утром 15 января в российском Волгограде вспыхнул мощный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода компании "Лукойл". Вследствие происшествия над предприятием поднялся огромный столб огня.

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Россияне утверждают, что пожар "никак не связан с каким-либо внешним воздействием". Об этом пишут российские Telegram-каналы.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас устанавливаются точные причины пожара. В то же российские СМИ утверждают, что пожар возник якобы в результате нештатной ситуации, никак не связанной с каким-либо внешним воздействием.

При этом местные жители утверждают, что в Красноармейском районе Волгограда слышали взрыв около 4 часов утра. В оперативных службах города факт пожара на НПЗ подтвердили, уточнив, что "он был вызван внутренними причинами, а не внешним воздействием".

"На заводе загорелась установка № 18 и два теплообменника. В настоящее время всё потушено, погибших и пострадавших в результате инцидента нет, точные причины пожара устанавливаются", - утверждают росСМИ со ссылкой на оперативные службы.

На сайте "Лукойл" говорится, что готовая продукция с НПЗ в Волгограде отгружается трубопроводным, железнодорожным, речным и автомобильным транспортом. Основным регионом поставки нефтепродуктов являются южные регионы России. Завод выпускает свыше 60-ти наименований нефтепродуктов из восьми категорий, в том числе, топливо для реактивных двигателей.

Напомним, во время атаки дронов в ночь на 14 января был поврежден спиртзавод в Тульской области. Под удар попал один из цехов предприятия по производству спирта ООО "Абсолют".

Как сообщал OBOZ.UA, в СБУ и Генштабе подтвердили массированную атаку на РФ в ночь на 14 января. В ряде российских регионов взрывы звучали на химкомбинатах, НПЗ, поражены также склады военного аэродрома "Энгельс".

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