История с очередным "успешным" запуском российского "Сармата" выглядит значительно интереснее, чем это пытается показать кремль. И чем больше появляется деталей, тем сильнее возникает ощущение, что мы снова наблюдаем не полноценный успех, а очень аккуратно упакованную информационную операцию.

Сама ситуация выглядит странно с самого начала.

9 мая россия готовилась к чему-то действительно масштабному. Были закрыты районы над Камчаткой, частично над Заполярьем, Оренбургской областью и акваториями вдоль вероятного маршрута полета межконтинентальной ракеты. Такие ограничения обычно вводят не ради телевизионной картинки. Это стандартная подготовка к испытательному пуску МБР.

Но дальше начинается то, что плохо стыкуется с официальной версией.

Если бы испытание прошло полностью успешно, кремль сообщил бы об этом максимально быстро и максимально громко. Особенно сейчас, когда путину критически нужны любые символические и стратегические победы. Тем более на фоне войны, санкций, затяжного конфликта и все большего количества вопросов к состоянию российского ВПК.

Вместо этого – почти трехдневная пауза.

И только 12 мая появляются короткие кадры старта ракеты и доклад командующего РВСН Сергея Каракаева путину.

На первый взгляд – обычная история об "успешном запуске". Но если внимательно послушать формулировки, возникают очень неприятные для кремля нюансы.

В советской и российской практике после успешных испытаний межконтинентальных ракет почти всегда звучат стандартные фразы:

• "подтверждены характеристики на всех этапах полета",

• "боевые блоки прибыли в заданный район",

• "цели на полигоне Кура поражены".

И это не бюрократические детали. Для стратегических ракет именно доставка боевых блоков к цели является главным критерием успеха.

Но на этот раз Каракаев сказал чрезвычайно осторожно:

"Пуск успешный, задача пуска выполнена".

И все.

Ни слова о прохождении полного маршрута.

Ни слова о достижении полигона "Кура".

Ни слова о работе головных частей.

Ни слова о подтверждении расчетных характеристик на всех этапах полета.

Для человека, далекого от темы, это может выглядеть нормально. Но для тех, кто годами наблюдает за подобными испытаниями, такая лаконичность выглядит очень нетипично.

Более того, опубликованные видео демонстрируют лишь сам старт и первые секунды полета. А это вообще ничего не доказывает. Ракета могла нормально выйти из шахты, пройти часть активного участка траектории – а дальше потерять управление, разрушиться или самоликвидироваться.

Именно поэтому отсутствие кадров или хотя бы формулировок о достижениях полигона "Кура" выглядит настолько показательно.

И здесь есть еще один важный момент.

"Сармат" уже давно имеет репутацию крайне проблемного проекта. После единственного публично подтвержденного успешного испытания в 2022 году вокруг комплекса регулярно появлялась информация о неудачных пусках и технических проблемах. Западные аналитики даже фиксировали последствия вероятной аварии на шахтной позиции в Плесецке по спутниковым снимкам.

То есть речь идет не о стабильной серийной системе, а о чрезвычайно сложном и, похоже, до сих пор "сыром" комплексе.

На этом фоне нынешняя история выглядит совсем иначе.

Наиболее вероятный сценарий сейчас выглядит примерно так:

• пуск действительно состоялся 9 мая;

• ракета действительно стартовала;

• часть полета, возможно, прошла штатно;

• но дальше возникли проблемы, которые не позволили завершить испытания в полном объеме.

После этого кремль несколько дней ждал – не появятся ли утечки, спутниковые снимки, фото или видео аварии. Когда стало понятно, что публичных доказательств провала нет, решили показать хотя бы красивый старт и объявить об "успехе".

Формально это даже не ложь. Пуск действительно мог состояться. Но успешный старт и полноценное успешное испытание межконтинентальной ракеты – это совершенно разные вещи.

И именно поэтому вся официальная риторика сейчас построена на удивление осторожно.

Потому что для путина "Сармат" – это уже давно не просто ракета. Это символ статуса "ядерной сверхдержавы", один из ключевых элементов психологического давления и внутренней пропаганды. И сейчас кремлю настолько нужен хоть какой-то стратегический успех, что даже частичный или сомнительный результат пытаются подать как большую победу.

Но чем внимательнее смотришь на детали, тем сильнее возникает ощущение, что настоящего полноценного успеха там могло и не быть.