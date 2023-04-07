Запас некоторых видов ракет в России снизился в 15 раз по сравнению с началом вторжения 24 февраля. Инфографика

С начала войны страна-агрессор Россия использовала для бомбардировки Украины порядка 4750 ракет разной дальности. Таким образом государство-террорист почти полностью исчерпало запасы ракет "Калибр" и Х555/101. Предполагается, что именно поэтому РФ и начала атаковать нашу страну более дорогими ракетами Х-47 "Кинжал" и неточными Х-22, что еще и объясняет меньшую интенсивность обстрелов.

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Об этом сообщает Forbes. Запас ракет за 13 месяцев войны Х101/555 в России уменьшился в 15 раз – на 90% (чтобы просмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

При этом в России все еще остаются тысячи ракет малой дальности типа С-300. Они бьют на расстояние до 200 км и разрушают прифронтовые города.

В начале войны ракет большой и средней дальности у РФ было наибольшее количество. А вот "Калибров" по состоянию на 3 января 2023 года, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, в РФ уже оставалось только 59. В то же время, ежемесячно страна-агрессор производит около 15 таких ракет.

Отмечается, что почти столько же Кремль сейчас использует для ударов по Украине. С 3 января по 30 марта текущего года было выпущено 44 ракеты.

Общая стоимость ракет, которыми РФ атаковала нашу страну, составляет 16 млрд долларов. А именно – около 2475 ракет большой дальности общей стоимостью 12,5 млрд долларов и около 2300 ракет малой дальности на сумму 3,5 млрд. долларов.

Максимальное количество ракет, которые может произвести Россия в течение месяца, 50 штук. То есть, чтобы накапливать запас, ей нужно использовать меньше ракет, чем она способны производить.

"Для сравнения, для бомбардировки Ирака в 2003 году США использовали ракет примерно на $1 млрд. Почти аналогичную сумму США потратили на ракетный удар по Ираку в 1991 году во время проведения операции "Буря в пустыне". На борьбу против "Исламского государства" в Сирии и Ираке США тратили около $10 млн в день для ракетных и авиационных ударов. Это в четыре раза меньше средних расходов РФ", – отмечает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины в течение 5 апреля ликвидировали на фронте 390 оккупантов и сбили в небе российский "Аллигатор". Почти за полные 407 суток войны потери личного состава ВС РФ уже достигают 176 630 военнослужащих.

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