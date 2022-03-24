Запад повторяет с Путиным те же ошибки, что и с Гитлером, – российский оппозиционер

Лидеры западных держав совершают в отношениях с главой РФ Владимиром Путиным те же ошибки, что и их предшественники в отношении немецкого диктатора Гитлера. Между сегодняшней ситуацией в Украине и тем, что происходило накануне Второй мировой войны, есть параллели.

Такое мнение в комментарии CNN высказал бывший российский нефтяной магнат и критик Кремля Михаил Ходорковский. Когда-то самый богатый человек в России он провел более десяти лет в тюрьме за уклонение от уплаты налогов и мошенничество после судебного преследования, которое считает частью кремлевской кампании по его уничтожению.

"Западные лидеры продолжали говорить, что боятся раздражать Гитлера, и они думали, что, если вы не окажете никакого сопротивления, в конце концов он остановится", – заявил российский оппозиционер, который сейчас живет в изгнании за границей.

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Он напомнил, что это стоило сотен миллионов человеческих жизней – столько было потеряно во время Второй мировой, "и та же ошибка совершается сейчас".

Как известно, НАТО не желает принимать непосредственное участие в войне, кроме поддержки сопротивления Украины, поскольку считает, что это может привести к эскалации конфликта.

Ходорковский выразил уверенность, что на местах украинским силам помогает коррупция в РФ. Он признался, что "уровень неподготовленности России стал для него большой неожиданностью".

Это произошло после того, как официальные лица США заявили, что российские вооруженные силы испытывают нехватку продовольствия и топлива, а также проблемы с логистикой и жизнеобеспечением. По словам американских чиновников, есть признаки того, что некоторые российские солдаты обморозились, потому что у них не было соответствующего снаряжения для холодных условий.

Комментируя санкционное давление на страну-агрессора, Ходорковский добавил, мол, думать, что магнаты имеют какое-либо реальное влияние на Путина, абсурдно. Но те, кто продолжает поддерживать российского лидера, опасны.

"Олигархи не являются настоящими олигархами в том смысле, что они фактически не влияют на Путина. Все же они являются инструментами его влияния. Увидеть по-настоящему, кто разорвал отношения с ним, можно будет тогда, когда они на самом деле осудят его и признают, что он военный преступник. А если этого не произойдет, значит, они до сих пор зависят от него и по-прежнему опасны", – пояснил российский оппозиционер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась пародия с Гитлером на Путина и его поражение в войне с Украиной. Оккупантам припомнили все: от заявлений, что "украинского государства не существует", и до пожеланий украинцев к российским солдатам класть в карманы семена, чтобы от их смертей на украинской земле была бы хоть какая-то польза.

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