''Замкнула проводка'': в РФ попытались объяснить взрыв в здании ФСБ в Ростове, россияне не поверили

В России попытались оправдаться за взрыв в управлении погранслужбы ФСБ в Ростовской области. Власти заявили, что причиной якобы стало "замыкание электропроводки", но в это мало кто поверил.

Видео дня

В частности, происшествие прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами. Пожар распространился на площади 800 кв. м, в результате произошло обрушение двух стен", – заявил он.

По словам Голубева, в соседних жилых домах началась эвакуация жителей, хотя пожар не угрожает домам.

При этом губернатор умолчал о взрыве, который предшествовал пожару.

Тем временем россияне в сети пишут, что взрыв, скорее всего организовали "партизаны" или даже "украинские ДРГ". Они в очередной раз высмеяли заявления властей РФ о том, что "спецоперация" якобы идет "по плану".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Днем 16 марта в Ростове-на-Дону произошел сильный пожар в здании пограничного управления ФСБ России. Очевидцы утверждают, что перед возгоранием слышали взрыв.

– Пропагандистские СМИ пишут, что взрыв произошел на складе боеприпасов ФСБ. Территория управления оцеплена, на месте работают профильные службы.

– Жители Ростова-на-Дону утверждают, что в момент взрыва в здании ФСБ вылетели все окна и поднялась крыша.