'Заманивают' тапочками и шампунем: в сети показали, как россиян вербуют на службу в армии. Видео

В России так отчаянно пытаются пополнить ряды собственной армии, что не замечают, насколько забавными иногда являются подобные потуги. Так, пропагандисты с регионального ТВ в Чувашии решили снять "рекламный" сюжет про осенний призыв на срочную службу.

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Мотивировать молодых россиян не "косить" от срочки пропагандисты взялись описанием обеспечения призывников, в частности, тем, что им выдают тапочки, подштанники и шампунь. Об этом сообщил российский Telegram-канал "МОБИЛИЗАЦИЯ I Новости I Срочники"

"На национальном телевидении Чувашии показали сюжет про осенний призыв. Парней зазывают в армию, рассказывая как они будут всем укомплектованы — расчёской, шампунем и подштанниками. Как будто это должно побудить закрыть глаза на немаленький шанс оказаться в окопе. Призывников обещают не отправлять в регионы, где идут боевые действия, но про Курскую и Белгородскую области скромно умалчивается. Впрочем, даже здесь смешно проговариваются и сообщают, что годными признают почти всех, кто получил повестки. Не ходите в военкомат", – отмечено в сообщении.

Ведущая регионального чувашского телеканала действительно заявляет, что "годными к службе признают большинство получивших повестки призывников". Также она намекает на то, что желающих уклониться от армии запугивают криминальной ответственностью. Местные военкоматы, заявляет ведущая, "держат на учете уклонистов", но их якобы становится все меньше из-за наказания "не только административного".

Тем временем корреспондент, снявший сюжет об осеннем призыве, всячески расхваливает срочную службу. В частности, он, захлебываясь от восторга, почти половину сюжета выделяет на описание обеспечения призывников, которое, по его словам, предусматривает все, "от тапочек до полного комплекта парадной формы".

"Все юноши отправляются в воинские части вот с такими сумками цвета хаки, а внутри – вот такой набор: кальсоны, носки, тапочки и гигиенические нессеры (очевидно, имеются в виду нессесеры. – Ред.) В каждом таком наборе – от расчески до шампуня. В воинские части призывники отправляются полностью укомплектованными", – восторженно потрошит "сумку цвета хаки" пропагандист.

Напомним, ранее стало известно, что в России эпично оконфузились с памятником "ветеранам боевых действий". На установленном активистами и участниками войны в Украине мемориале в Ульяновской области изобразили военнослужащего в НАТОвской форме и с американским оружием.

Когда это заметили россияне, инициаторы установки памятника попытались оправдаться, что это оружие – "трофейное", никак не объяснив наличие западной формы.

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