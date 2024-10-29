'А какая разница': в России эпично оконфузились с памятником 'ветеранам боевых действий'. Фото

В российской Ульяновской области недавно установили новый памятник ветеранам боевых действий. Однако с ним произошел конфуз: на памятнике его творцы изобразили американского солдата.

Видео дня

На это обратил внимание антивоенный Telegram-канал "Сеятель ветра". Тем временем инициаторы установки памятника пытаются нелепо оправдаться, заявляя, что в руках у изображенного на граните военнослужащего – "трофейное оружие".

"В Ульяновской области РФ установили памятник ветеранам боевых действий, на котором изобразили американского солдата. Ну хоть не нациста в этот раз – и на том спасибо", – отмечает "Сеятель ветра".

В комментариях под постом люди вовсю потешаются над конфузом.

"А какая разница?", "Америка победила", "Все правильно, американцы тоже в "локальных конфликтах" участвовали", – пишут комментаторы.

Как сообщает российское издание SOTA, памятник "Ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооруженных конфликтов" открыли 22 октября в поселке Силикатном.

"На церемонии были в том числе областные депутаты, которые вставали на колено перед памятником. Монумент открыли по инициативе общественной организации "СВОи люди", в которую входят участвовавшие во вторжении в Украину наемники из ЧВК "Вагнер", – пишет издание.

И все бы ничего, пишет SOTA, вот только некоторые жители региона присмотревшись заметили, что оружие и амуниция солдата похожи на американскую. Так чтто руководителю организации "СВОи люди" Данилу Ибетову пришлось срочно оправдываться. Он заявил, что форма и винтовка на изображенном на памятнике военнослужащем – "трофейные". Он также не упустил возможности похвастаться причастностью к захвату украинского Бахмута.

"Вчера мы торжественно открыли памятник, посвященный этим героическим людям. На второй плите памятника изображен солдат, держащий в руках оружие, похожее на М4. Некоторые из вас, возможно, обратили на это внимание и задались вопросом, означает ли это, что солдат на памятнике символизирует натовские войска. Я хочу развеять ваши сомнения. Когда мы брали город Бахмут, многие из моих боевых товарищей, включая меня, использовали трофейные М16 и М4. Эти винтовки пришлись нам по душе, и я лично выбирал их для нашего художника, который создавал этот замечательный памятник", – выдал Ибетов.

Почему солдат изображен не просто с иностранным оружием, а еще и в натовской форме – оккупант не объяснил.

Однако жителей региона подобное объяснение успокоило не до конца: под записью об открытии памятника до сих пор комментаторы пишут об "ошибке дизайнера".

Напомним, ранее в неловкую ситуацию попала российская пропагандистка Ольга Скабеева: она похвалила бойца ВСУ за уничтожение врага в прямом эфире. Случилось это, когда в пропагандистском ток-шоу показали снятые украинскими воинами кадры ближнего боя в российских окопах, а в РФ решили выдать его за победу оккупантов.

Так что Скабеева восхищалась боевыми навыками украинских военных, которые они продемонстрировали еще в прошлом году в районе села Урожайное Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!