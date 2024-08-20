Рассуждения политических аналитиков, блогеров и политиков о том, что успешное развитие военной операции ЗСУ в Курской области и их закрепления там на занятых территориях может закачать кресло под Путиным, лишены основания. Эта операция носит скорее тактический характер для отвлечения сил и средств оккупантов с основных направлений в Донецкой и Харьковской областях.

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Единственным регионом, потеря которого смертельно опасна для Путина и его окружения, является Крым (кроме Москвы и Петербурга, конечно). Крым для Путина это "Кащеево яйцо" и с его утратой начнется распад российской империи. Возвращение Крыма в Украину не что иное, как политический шах и мат Кремлю. Москва готова все отдать, только не Крым. С полуострова сейчас не переводят в Курскую область никакие воинские части и более того – усиливают их. Теперь ЗСУ, а не армия оккупантов, создают санитарную зону в 30-50 км вдоль своих границ с россией, причем не на своей территории. Не исключено, что следующим регионом станет Белгородская область, откуда постоянно обстреливается Харьков.

Приграничные районы РФ с Украиной в Курской и Белгородской областях для Москвы – среднестатистическая погрешность, которая мало на что влияет по части настроений глубинного народа. Пропаганда РФ будет и дальше трубить об успехах своей армии, однако умолчит о реальном положении дел и как всегда во всем обвинит Запад. Ничего нового. Даже если ЗСУ смогут взять под свой контроль Курскую АЭС, это ни на что не повлияет кроме возможности "обменять" эту АЭС на освобождение Запорожской АЭС от российских оккупантов в полном объеме. Силы у Москвы истощаются с каждым месяцем и не ровен час, когда там заговорят о мирных переговорах с возвратом всех захваченных территорий за исключением Крыма. После проведения на них очередного "референдума" и следуя "волеизлиянию народа". Этот трюк российский народ опять скушает и не поперхнется. Даже не спросит – за что погибли в степях Украины сотни тысяч российских граждан?

Весь мир с нетерпением ждет американские выборы и их результат. С большой степенью вероятности в Белом доме останутся демократы и политика по отношению Украины не изменится, а станет еще более радикальной по части военной помощи. К этому присоединится и новое руководство ЕС, где место эмиссара по безопасности Европы заняла весьма категоричная Кая Каллас. Ничего хорошего Москве ждать не приходится. Ее сателлита Венгрию изолируют, а Словакия уже притихла. Мирные саммиты, организованные Киевом, канут в лету и их место займут ультиматумы ЕС и Соединенных Штатов. Ни в какое применение Москвой ЯО там давно не верят и надеются на стойкость и выдержку украинского народа. Это то, за счет чего пока держится мир в Европе. Все задаются вопрос: когда это все закончится? Не знает никто, даже вездесущее ЦРУ. Война всем надоела, но с ней придется еще пожить и не один месяц. Завершится все неожиданно и быстро, когда народы Западной Европы и Америки поймут: Те, кто хотят обменять свободу на благополучие, в итоге потеряют и свободу и благополучие.