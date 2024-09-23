В стране-агрессоре России выдали очередной бред, обвинив Украину в том, что ее военные якобы создали концлагеря для россиян в Курской области. Такой фейк придумала представительница МИД РФ Мария Захарова.

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Российская пропагандистка, известная распространением нелепых фейков о Силам обороны Украины, сказала, что "самый крупный лагерь, вероятнее всего, расположен в здании одного из соцучреждений Суджи". Слова путинской приспешницы распространили российские пропагандисты.

Кроме того, Захарова выдала, что ВСУ якобы вывезли часть жителей Курской области "неизвестно куда". Представительница российских военных преступников не привела этому ни одного доказательства, заявив, что такую информацию получила от "родственников людей", которые "насильственно удерживаются" на территориях Курской области.

Захарова не вспомнила о том, что Россия не просто кинула своих же людей, но и ежедневно атакует их КАБАми. Только за прошлые сутки, по данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты скинули на Курскую область как минимум 27 авиабомб.

Вместо этого, российская чиновница решила выдумать создание украинскими военными "концентрационных лагерей".

Напомним, что в Сухопутных войсках ВСУ недавно заявили, что военная комендатура в населенных пунктах в Курской области РФ, которые находятся под контролем Сил обороны Украины, обеспечивает соблюдение норм международного гуманитарного права в российском регионе. Местным жителям предоставляется вся необходимая помощь.

В то же время власти государства-агрессора оставили этих людей на произвол судьбы, без средств к существованию: пищи, света, воды и газа.

Как сообщал OBOZ.UA, издание Politico пишет, что Украина показывает миру, что российские граждане находятся в полной безопасности в населенных пунктах, контролируемых украинскими военными на Курщине. Это резко контрастирует с поведением РФ, чья армия, захватывая украинские города, не просто разрушает их, но и устраивает массовые убийства, ограбления, издевательства над мирными жителями.

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