Захарова размечталась, что Крым всегда будет российским, и заявила о новом уровне противостояния с Западом.

В России снова высказали свое "авторитетное мнение" по поводу военной помощи Украине и борьбы с коррупцией в украинском государстве. Там снова заявили, что воюют с НАТО и обвинили страны Запада в развязанной Россией войне.

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С очередным набором бредовых тезисов Кремля выступила спикер российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Она также занималась аутотренингом, заявляя, что Крым, мол, "был, есть и будет" территорией России.

В ходе традиционного брифинга в этот раз Захарова взяла на себя роль гуру по борьбе с коррупцией. В частности, ее крайне сильно озаботили действия украинских властей в контексте громких коррупционных скандалов последних дней. Видимо, полностью "преодолев" коррупцию в РФ, там больше не имеют других дел, как "переживать" за Украину.

"Видимо, он [президент Украины Владимир Зеленский] посчитал, что коррупцию на Украине нужно уничтожить вместе с Украиной. По-другому, видимо, как он считает, это не получится. Так вот, это, конечно, никакая не коррупция - в том смысле, в каком все понимают этот термин. Это просто создание на протяжении многих лет "прачечной" для коллективного Запада по выводу ресурсов, по перенаправлению денег, возможностей со счетов на счета. Сколько лет мы об этом говорили. Сколько лет этому находились реальные фактические подтверждения", – выдала Захарова.

Не обошла она вниманием и тему военной помощи Украине со стороны "коллективного Запада". Истерику, с которой в Кремле встретили новость о начале поставок украинской армии современных западных танков представительница МИД РФ снова охарактеризовала как "новый уровень противостояния Запада с Россией". При этом, поставки западных танков Украине, уверяет Захарова, "не изменят ситуацию".

По словам спикера МИД России, "ни о какой обороне Украины речь давно не идет, Киев и Запад готовы на все, чтобы нанести максимальный ущерб РФ". Захарова заявила, что Россия уже воюет напрямую с НАТО - и "противостояние идет по нарастающей".

"Вы действительно полагаете, что направляя танки, которые должны быть обслужены людьми, формируя в том числе на базах украинских посольств за рубежом вербовочные пункты по рекрутированию как граждан Украины, так и граждан других стран, вы не являетесь до сих пор стороной конфликта? А кем вы тогда являетесь?", - обратилась Захарова то ли к лидерам западных стран, то ли к их гражданам.

Она также заявила, что очередная встреча в формате "Рамштайн", где около 50 стран мира обсуждали продолжение военной помощи Украине для отражения российской агрессии - это "свидетельство полной безответственности Запада и стремления к эскалации конфликта".

Упомянула Захарова и о Крыме, потери которого на фоне усиления украинской армии в Кремле, похоже, серьезно боятся.

"Крым — не украинская территория, Крым — территория России. Была, есть и будет", - заявила "говорящая голова" российского МИД.

Напомним, ранее начальник Захаровой, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров снова сменил риторику и заявил, что РФ готова к переговорам по поводу войны в Украине. Он в очередной раз переложил ответственность за агрессию России против Украины на западные страны - и заявил, что именно "коллективный Запад" якобы не позволяет Украине сесть за стол переговоров с агрессором.

Кроме того, Лавров по-новому заговорил о "спецоперации" в Украине. Он назвал российскую агрессию "почти настоящей войной", которая стала следствием якобы желания Запада "уничтожить все русское – от языка до культуры, которые столетиями были на украинской территории".

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