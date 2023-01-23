''Это война, почти настоящая'': Лавров по-новому заговорил о ''спецоперации'' в Украине. Видео

Скандальный глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что вторжение в Украину было заранее спланировано, но не Москвой, а коллективным Западом. По его логике, "гибридная" война именно против России превратилась в настоящую.

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Трактовку событий, которые происходят из-за действий армии захватчиков в Украине, Лавров озвучил на одном из выступлений, которое транслировали российские СМИ. Вновь опальный политик заговорил об опасности для русских языка и культуры (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Поэтому когда мы говорим о том, что там происходит на Украине, мы говорим, что война из гибридной превратилась почти в настоящую. Запад давно планировал ее, чтобы уничтожить все русское – от языка до культуры, которые столетиями были на украинской территории", – жалобно сказал Лавров.

Напомним, что ранее и Путин вновь объяснил свои фантасмагорические причины введения войск в Украину тем, что таким образом он пытался остановить войну. В общем все по Оруэллу: "Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила".

Как сообщал OBOZREVATEL, еще раньше Лавров резко сменил риторику и вновь заговорил о готовности РФ к переговорам. Такая внезапная позиция возмутила даже самих граждан РФ, которые активно поддерживают вторжение в Украину.

Впрочем, россиянам впору привыкнуть к регулярным "афоризмам" Лаврова, который не перестает гневить и одновременно смешить всю международную общественность. Ранее он уже сравнил западные страны с диктатором нацистской Германии Адольфом Гитлером.

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